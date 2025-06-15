Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile 1 Haziran'da evlendi.

2023'te nişanlanan çift, hayatlarını birleştiren imzayı attı. Telli ve Çakmak, bugün de düğünlerini yaptı.

Barış Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi futbol dünyasının isimleri de düğüne katıldı. REKLAM