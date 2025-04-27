Ankara Müzik Festivali 3 konserle sona eriyor

Türkiye’ye ilk kez gelen dünyaca ünlü 250’ye yakın sanatçı ve topluluğu ağırlayan, ilk seslendirmeler ve sahnelemeler ile dolu 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin son haftasında Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, Türk solistleri ile uluslararası işbirlikleri konserleri, kapanış konserinin senfoni orkestralarınca verilmesi gibi festival ilkelerinin korunduğu konserler yer alıyor.

.png

28 Nisan Pazartesi akşamı Barok’tan günümüze tüm dönemlere ilgisi ve sanatın bütün disiplinleriyle etkileşim içinde olan projeleri ile uzun soluklu ve farklı bir topluluk olduğunu kanıtlayan Semplice Quartet, başarılı konser performanslarından birini daha Ankara’da sergileyecek. Ödüllü topluluk “Yedi Genç Besteciden, Yedi Yöremize Ait, Yedi Tema Üzerine: Mozaik” temalı yedi genç besteciden, yedi yöremize ait, yedi tema üzerine: Mozaik; Cem Oslo, Evrim Demirel, Uğurcan Öztekin, Bogatay Köptülü, Barış Lütfi Büyükyıldırım, Aslıhan Keçebaşoğlu, Erberk Eryılmaz’ın eserleri ile C. Debussy’in Sol minör yaylı dörtlüsü Op. 10’nu yorumlayacak.

REKLAM

Metallon Brass Ensemble

Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası

SCA Müzik Vakfı kurucularından Mehmet Başman anısına düzenlenen festivalin kapanış konserini verecek Rusya'nın en eski senfoni orkestralarından biri olan Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, 80 yıllık tarihinde neredeyse dünyada uğramadık salon bırakmadı. Nam-ı diğer Evgeny Svetlanov’un 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 30 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşecek kapanış konserinin ödüllü şefi, ünü Rusya’yı aşan Fedor Beznosikov, konserin solisti ise ülkemizin yetiştirdiği genç kuşak piyanistlerinden Salih Can Gevrek. Kariyerinde birçok ödül ve başarılar bulunan Gevrek ve orkestra festival seyircisine Rahmaninov’un büyük eserlerinden biri olan 2 nolu piyano konçertosunu seslendirecek. P.I. Çaykovsky’nin 4. Senfonisiyle konser son bulacak.