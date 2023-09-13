Ankara ve Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayıp, ardından Trabzon Sümela, Erzurum Palandöken ve Çanakkale Troya ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde sırayı Gaziantep alıyor. 16 Eylül'de başlayacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 24 Eylül'e kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayıp, ardından Trabzon Sümela, Erzurum Palandöken ve Çanakkale Troya ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde sırayı Gaziantep alıyor.

Gaziantep’te 16 Eylül’de başlayacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden çocuk etkinliklerine, gastronomi etkinliklerinden söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek. Gaziantep’te festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı’nda Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve sohbetler düzenlenecek.

REKLAM

Festival kapsamında Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün resmi açılışı da gerçekleştirilecek. GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde “Rönesans Rüyaları-Refik Anadol”, “Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı”, “Bir Hayalin İnşası”, “Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi”, “Geleneksel El Sanatları Atölyeleri” (Ebru, Cam, Bakır ve Dokuma) ziyaretçiler ile buluşmaya hazırlanıyor.

40’A YAKIN NOKTADA 400’DEN FAZLA ETKİNLİK Festival rotasında yer alan ve Gaziantep kültürünün ve tarihinin anlatıldığı tematik müzeler olan Udma Peynir Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Pişirici Mescidi ve Kasteli’nde de rehberli geziler düzenlenecek. GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde Michelin yıldızlı şefler başta olmak üzere gastronominin önde gelen isimleri yöresel ürünlerle harmanlayacakları yeni tatlarla misafirleri, lezzetli bir yolculuğa çıkaracak. REKLAM GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde bu yıl da gastronomi alanındaki uzman isimlerle paneller, söyleşiler, workshoplar düzenlenecek. Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez ve Martina Puigvert Puigdevall, Portekiz’den Joao Oliveira ve Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani ve Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam ve Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirecek.

22 TÜRK ŞEF, WORKSHOP, PANEL VE SÖYLEŞİLERLE ZİYARETÇİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine workshoplarda ustalıklarını konuşturarak, misafirlerin damağına dokunacak. Bunun yanı sıra Zeynep Pınar Taşdemir, Serkan Aksoy, Cihan Çetinkaya, Mevlüt Özkaya, “Yıldız Şeflerin Coğrafi İşaret Almış Yöresel Ürünleri Dünya Gastronomisine Tanıtmak için Yaptıkları Öncü Girişimler” konulu panelde konuşmacı olarak bulunacak. Diğer yandan Aylin Yazıcıoğlu, Umut Karakuş, Emre Şen, Doğa Çitçi ve Eyüp Kemal Sevinç “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gıda Ürünleri ile Yeni Reçete Çalışmaları” konulu panelde yorumlarını katılımcılarla paylaşacak. “Yeme-İçme Sektöründeki Gelecek Nesil Kadınlara Örnek Teşkil Edecek Tavsiyeler” konulu panele ise gastronomi alanından Aylin Öney Tan, Sinem Özler, Hülya Tiritoğlu, Maria Ekmekçioğlu, Ebru Kocaacar ve Damla Uğurtaş katılacak. REKLAM Ünlü şef Arda Türkmen’in konuşmacı olarak katılacağı “Gastronomi'nin Geleceği & Yeni Trendlerin Belirlenmesi” konulu söyleşide hem ulusal hem de uluslararası alanda yemek kültürünün mevcut durumu ve geleceği mercek altına alınacak. Ayrıca yine şef ve sosyal girişimci olarak bilinen Ebru Baybara’nın konuşmacı olarak yer alacağı “Gastronominin Nobeli & Hikayesi”nde ise bölgenin yöresel tatları ve bölgeye has özgün tatlardan bahsedilecek. Öte yandan Türkiye’de gastronomide bilinen isim Danilo Zanna “Geleneksel Yemek Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarımı için Neler Yapılabilir?” temalı söyleşide dinleyicilerin karşısına geçecek. Festival boyunca Michelin yıldızlı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Gaziantep Gastronomisi, Anadolu Mutfağı ve Sürdürülebilir Gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

GAZİANTEP TİYATROYA DOYACAK Festivalde sadece gastronomi etkinlikleri yer almayacak. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Windsor'un Şen Kadınları, Dr. Jekyll ile Bay Hyde, Eyvah İşler Karıştı (Oscar) gibi Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oyunlarının yansı sıra Şıngır Şıngır Beyoğlu, Usta II. Abdülhamit Han, Arkadaşlık Sanatı ve Hey Gidi Günler gibi özel tiyatrolarca hazırlanan oyunlar festival süresince sahnelenecek. GERÇEK ZAMANLI EBRU PERFORMANSI MAPPING GÖSTERİSİ Garip Ay'ın ustalığı ile oluşturulan her bir ebru deseni, şehrin sembolik yapılarından biri olan Eski Adliye binasının cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtılacak. REKLAM KONSERLER GASTROANTEP’İ RENKLENDİRECEK Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Festival Park alanında kurulan ana sahnede Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç, Merve Özbey konserleri gerçekleşecek. Ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ile Halk Dansları Topluluğu da izleyiciyle buluşacak. ÇOCUK ETKİNLİKLERİ, TİYATROLAR, MÜZİKALLER Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. Festivali kapsamında birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelenecek. Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler kapsamındaki Çocuk Atölyeleri, Bando Gösterileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Etkinlikleri, Geleneksel El Sanatları Çalışmaları, Çocuk Kulüpleri, Ebru Sanatı Deneyimleri, tiyatrolar, şenlikler ve festivaldeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşabilirsiniz. REKLAM Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayıp, ardından Trabzon Sümela, Erzurum Palandöken ve Çanakkale Troya ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde sırayı Başkent Kültür Yolu Festivali alıyor. 16 Eylül’de Ankara’da başlayacak olan Başkent Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim’e kadar devam edecek.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR Ankara’da 16 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Başkent Kültür Yolu Festivali 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek olan sergilerden tiyatroya, operadan baleye, konserlerden çocuk etkinliklerine ve söyleşilere kadar yüzlerce etkinliği halkla buluşturacak. REKLAM

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE GALA KONSERİ “CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE JAMAL ALİYEV” Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyaca ünlü Türk çellist Jamal Aliyev ile birlikte, Başkent Kültür Yolu Festivali için hazırladığı özel repertuvarla festivalin gala konserinde yer alacak. Birçok ödüle ve uluslararası yarışma birinciliğine sahip olan Jamal Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, müzik tarihinin en görkemli eserlerinden olan Gustav Holst’un Gezegenler eserini 16 Eylül akşamı CSO Ada Ankara’da seslendirecek.

KONSERLER BAŞKENT’İ RENKLENDİRECEK Millet Bahçesi’nde kurulacak açık hava sahnesinde festival boyunca ünlü sanatçılar konserler verecek. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında; Millet Bahçesi’nde Oğuzhan Koç, İkilem, Blok3, Ebru Yaşar, Bengü, Göksel, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Sinan Akçıl, Ferhat Göçer, Resul Dindar, Alişan, Murat Dalkılıç, Merve Özbey ve Hüseyin Kağıt, Özgür Can Çoban, İbocan, Mehmet Demirtaş gibi ünlü isimler konserler verecek.

SERGİLER HAYRAN BIRAKACAK Başkent Kültür Yolu Festivali’nde “Rönesans Rüyaları-Refik Anadol”, Saraybosna Müzesi’nin en önemli koleksiyonlarından oluşan ve ilk defa yurtdışında Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenecek olan “Bosna Hersek Birvaktile Sergisi”, “Arttırılmış Gerçeklik Sergisi”, “Sanatta Etnografik Gerçeklik Sergisi” ve “Yaşasın Cumhuriyet Sergisi” ziyaretçilerini ağırlayacak. REKLAM

50’DEN FAZLA NOKTADA 700’Ü AŞKIN ETKİNLİK BAŞKENTLİLERLE BULUŞUYOR Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları Martin Palmeri ile “Misa Tango”, Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları “Orff: Carmina Burana”, “Rönesans Madrigalleri” ve daha birçok konser ile sahnede olacak. Samsun’da başlayan milli mücadeleyi tüm yönleriyle sahneye taşıyan “100 Yıllık Emanet Cumhuriyet” müzikali ile Türkiye – Kore Dostluk Caz Konseri CSO Ada Tarihi Salon’da izleyiciler ile buluşacak. Devlet Opera ve Balesi’nin, Carmen ve Kuğu Gölü balesi, Rigoletto ve Tosca operası, Damdaki Kemancı müzikali ile festival kapsamında sahnelenecek. Devlet Tiyatroları ise Hisseli Harikalar Kumpanyası, Tamamen Doluyuz, Limon, Lena, Leyla ve Diğerleri ile Toplu Hikayeler oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. ÇOCUK ETKİNLİKLERİ, TİYATROLAR, MÜZİKALLER… Başkent Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. Adel Çocuk Oda Operası (Adel’s - Children’s Chamber - Opera) tarafından sahnelenecek “Renkli Sesler” çocuk operasının dünya prömiyeri yapılacak.