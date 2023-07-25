Ankara'ya yakışır sergi: Yaşasın Cumhuriyet

Ankara’daki Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, konsept, kurgu ve zenginlik açısından İstanbul’daki sergiye benzemekle birlikte, sergilenen orijinal belge ve objeler açısından dikkate değer farklılıklar gösteriyor.

Ankara’daki sergide Başkente ayrılan özel bir bölümde kentin planlı büyümesi ve sosyal hayatının zenginleşmesi film ve fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor.

Bugün dünya Cam Sanayii’nin devlerinden biri olan Şişecam’ın temel atma töreninde kullanılan hatıra objeleri, erken dönem şişe örnekleri ve fabrika çalışanlarının fotoğrafları ile Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi’nde bir döneme tanıklık etmek mümkün…

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Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nın ilk özel üretimlerinden olan, Atatürk ile dönemin ileri gelenlerine armağan edilen zarif mavi şekerliklerden bir örnek de İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde devam eden serginin görmeye değer parçalarından biri.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla, İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi, Ulus’un simge yapılarından Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ve Eminönü’nde Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Hem İstanbul hem de Ankara’da ziyaretçilerin sergi deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan rehberli turlar ve öğrencilere özel sanat atölyeleri de ücretsiz olarak sunuluyor.