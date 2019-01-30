"Ara Güler Universal" projesi kapsamında usta fotoğrafçı, duayen foto muhabiri Ara Güler'in "Kayıp Tarihin Anısı" adlı fotoğraf sergisi 1 Şubat 2019 Cuma akşamı yapılacak açılışla İranlı sanatseverlerle buluşuyor.

Ara Güler'in seçkisi küratör Patrice Vallette tarafından yapılmış ve ilk kez İran'da, Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek açılışta160 adet fotoğraf sergileniyor.

Güler’e duyduğu hayranlık ve onunla kurduğu derin dostluk sayesinde ortaya çıkan "Ara Güler Universal" projesi, Vallette’in uzmanlığı ve tutkusuyla böylece hayata geçmiş oluyor.

Fotoğraflarla birlikte sergi mekanında oluşturulan karartılmış özel alanlarda katılımcıların; görsel - işitsel ve interaktif olan bölgelere girmesi amaçlanmış. Bu konseptte tasarlan alanların ilkinde, Ara Güler’in biyografisinden özel röportaj ve videoların bulunduğu 10 – 15 dakikalık bölümler, döngü şeklinde sürekli olarak yayınlanıyor.

İSTANBUL ATMOSFERİ OLUŞTURULDU

Diğer alanda İstanbul atmosferi yeniden yaratılarak, Ara Kafe’deki ortam oluşturulmuş. Kafede çekilmiş videolar, ortam sesleri ve Ara Güler’in masasında otururken verdiği röportajlar; adeta bu efsanevi mekanın içinde bulunulduğu izlemini vererek; üstadı daha yakından tanıma deneyiminin izleyiciye aktarılması hedefleniyor.

Bunun dışında Ara Güler’in kariyerinde önemli yer tutan eser ve objelerle oluşturulmuş özel bir köşe de aynı sergi mekanında yer alıyor. Magnum Fotoğraf Ajansı tarafından da desteklenen proje 2016 yılının şubat ayında Ara Güler’in isteği ve Visioncy Ajansı’na kişisel arşivine verdiği erişim izniyle geliştirilerek şu an uluslararası büyük bir seri sergi projesi olarak faaliyete geçiriliyor. "Ara Güler Universal" projesinin diğer sergi durakları: İstanbul, Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, Hong Kong ve Paris.

BU DÜNYA BÖYLE DÜNYA

"Ara Güler Universal" projesi kapsamı haricinde sergiye eşlik eden ve prömiyeri Tahran'da Cuma gecesi gerçekleştirilecek bir diğer önemli bağımsız yapım ise; yönetmenliği Coşkun Aral yapımcılığı Müge Aral tarafından üstlenilmiş bulunan "Bu Dünya Böyle Dünya" isimli 56 dakikalık belgesel film.

1986-2018 tarihleri arasında Ara Güler ile yaşanmış gerçek olaylar, şahit olunan tanıklıklar ve uzun soluklu video röportajlardan özenle bir araya getirilmiş olan planlar, duayen belgeselci Coşkun Aral'ın elinden çıkma. Yapım, "Bu Dünya Böyle Dünya" adını Coşkun Aral'ın Ara Güler ile 1986 yılında ilk kez ortak açtıları sergiden almakta. Belgeselde Ara Güler, kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de kendi ağzından kariyerinin dönüm noktalarını anlatıyor. 40 yılı aşkın dostluklarının anısının ötesinde bu belgesel aynı zamanda Coşkun Aral'ın ustası Ara Güler için yaptığı son görev.

17 Ekim 2018’de aramızdan ayrılan değerli üstat Ara Güler, sadece İstanbul’un kültürel değerlerine değil, aynı zamanda uluslararası alanda fotoğrafçılık tarihine de oldukça önemli katkılarda bulunmuş olan, Türkiye’nin en büyük kültür elçilerinden biriydi ve halen bu görevini birbirinden kıymetli fotoğrafları sayesinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Nabshi Kültür Merkezindeki bu Cuma açılacak "Kayıp Tarihin Anısı" adlı sergi 15 Mart 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.