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Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

Kahvenin faydaları herkes tarafından biliniyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin insan sağlığına olan etkileri üzerine ilginç bir araştırma yapıldı. İngiltere’de bugüne kadar kahvenin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Araştırma sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl boyunca süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere oranla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.

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  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Sağlıklı ve dengeli beslenme insan sağlığı için kritik bir noktada yer alıyor. Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde seyretmesi zinde bir vücuda sahip olmakla doğru orantılı. Buna ek olarak antioksidan ve biyoaktif bileşenleri bol miktarda içeren besin türlerinin tüketilmesi, sağlık açısından oldukça önemli faydaları da beraberinde getiriyor. Bu besin türlerinden en önemlilerinden birisi ise kahvedir. Kahvenin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, günde üç fincan kahve içmenin ölüm riskinin azaldığı görüldü. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, düzenli olarak günde üç fincan kahve içen kişilerin içmeyenlere göre yüzde 12'ye kadar daha az ölüm riski olduğu belirtildi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Budapeşte'deki Semmelweis Üniversitesi ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, günde üç fincan kahve içenlerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının da beşte bire kadar daha az olduğu bildirildi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    HAZIR TOZ KAHVELERE DİKKAT!

    Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, sadece öğütülmüş kahve tüketmenin sağlığa faydalı olduğunu, hazır tozların etkili olmadığını söyledi.

    Araştırmada kafeinsiz kahvenin de faydalı olduğu belirtilirken, üç bardaktan çok kahve tüketmenin herhangi bir faydasının olmadığı aktarıldı.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    KAFEİN DEĞİL, ANTİOKSİDANLAR VE KİMYASALLAR

    Çalışmanın raporunda araştırmacılar, kahvenin faydalarının sadece kısmen kafeinden kaynaklandığını ve muhtemelen önemli bir rol oynayanın antioksidanlar ve diğer kimyasallar olduğu sonucuna vardıklarının altını çizdi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    "DÜZENLİ KAHVE TÜKETİMİ KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI"

    Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat, konuyla ilgili açıklamada bulunarak;

    "MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik. Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk" diye konuştu.

    Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makalede, "Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK ÇALIŞMA

    Queen Mary Üniversitesi'nden kardiyovasküler tıp uzmanı Prof Steffen Petersen ise, "Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Bununla birlikte, kardiyovasküler etkileri iyi bilinmemektedir ve önceki bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir. Bildiğimiz kadarıyla, bu, kahvenin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisine odaklanan bugüne kadarki en büyük çalışma oldu" açıklamalarında bulundu.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

    Aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlığı, yüksek tansiyon veya kalp hastalıklarını tetikleyebilen kahvenin, yapılan araştırmalar sonucunda insan sağlığı üzerinde oldukça faydalı olduğu tespit edildi. Semmelweis Üniversitesi ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan çalışma da gösterdi ki kahve makul miktarlarda içildiği takdirde inanılmaz faydaları da beraberinde getiriyor.  İçeriğinde bulunan yararlı bileşenler sayesinde ruhsal ve bilişsel fonksiyonlar başta olmak üzere insan sağlığını olumlu yönde iyileştirmeye yardımcı olan kahve, pek çok hastalıktan korunmada da oldukça etkilidir. Zihni açması, enerji düzeyini arttırması, uyanık tutması ve zindelik sağlaması gibi etkileriyle bilinse de kahvenin faydaları bunlarla sınırlı değildir. Kahve, faydaları ve hastalıklar üzerindeki etkileri konusunda bilimsel araştırmalara sıklıkla konu olan besin türlerinden bir tanesidir. Hem ülkemizde hem de dünyada içecek olarak yaygın olarak tüketilen kahve, aynı zamanda cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılır. İşte kahvenin sağlık üzerindeki çok önemli faydaları..
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Enerji düzeyini arttırır ve zekayı güçlendirir

    Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyine ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri inhibe ederek (bloklayarak) uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Yağ yakımını hızlandırır

    Kahve, fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin bu amaçlarına ulaşmasına yardımcı olabilecek oldukça değerli bir besin türüdür. Bunun nedeni metabolizma hızını önemli ölçüde arttırarak yağ yakımını hızlandırmasıdır. Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan kahve, bu olumlu etkilerine karşın sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir. Bu nedenle zayıflama diyeti uygulayan sağlıklı bireyler, diyetlerini desteklemek ve kilo vermelerini hızlandırmak adına günde 2 fincan sade kahve tüketebilirler.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Fiziksel performansı arttırır

    Kahvede bulunan kafein, epinefrin (adrenalin) hormonunun üretiminde önemli bir artışa neden olur. Bu hormon, korku ve heyecan durumlarında artan ve insan vücudunu yoğun fiziksel efora hazırlayan bir hormondur. Bu sayede kahve tüketiminin ardından fiziksel performansta önemli bir artış gözlenir. Yine aynı şekilde yağ yakımını hızlandırdığından vücudun antrenmanlar için ihtiyacı olan enerji düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunur. Spor aktiviteleri veya fitness ile ilgilenen sağlıklı bireylerin spor salonlarına gitmeden yaklaşık yarım saat önceki süreçte sade kahve tüketmesinde fayda vardır.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Alzheimer, parkinson ve demans hastalıklarına karşı korur

    Alzheimer, Parkinson ve demans dünya genelindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde sıklıkla görülen nörodejeneratif hastalıklardır. Bilinen kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda sağlıklı beslenme ve bazı besin türlerinin düzenli olarak tüketimi, diğer pek çok hastalık türüne oranla çok daha büyük önem kazanmaktadır. Nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu bilinen kahveyi düzenli olarak tüketenlerde Alzheimer hastalığının görülme olasılığının %65'e kadar azaltılabileceğini, Parkinson hastalığının görülme olasılığının ise %30-60 civarında azaltılabileceğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur.

    Günde birkaç fincan kahve içmenin Parkinson hastalığının gelişimini yüzde 25 oranında geriletebildiği de bu içecek hakkında olumlu bir diğer iddia. 125 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalara göre, en uygun etkiyi elde etmek için günde 2 ya da 3 fincan kahve içmek ideal görünüyor.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar

    Kahve, antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar söz konusudur. Hücre yapısını koruyarak kontrolsüz çoğalmayı önleyen kahvenin, aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olarak yaşam süresini artırdığı da bilinmektedir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    En yaygın cilt kanserini önler

    Kahvenin, dünyada en sık rastlanan cilt kanseri türü olan bazal hücreli Karsinom’u önleyici etkisi olduğu iddia ediliyor. Yapılan çalışmalar, günde 3 veya daha fazla kafeinli kahve içen kadınlarda bu hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 9 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Kafeinsiz kahve ise aynı koruyucu etkiye sahip değil.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Kadınlarda depresyon riskini azaltır

    Günde bir iki fincan kafeinli kahve içen kadınların hiç içmeyenlere göre depresyona girme riskinin daha az olduğu tespit edildi. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahve içen kadınlarda depresyona girme ihtimalinin yüzde 15, 4 veya daha fazla içenlerde ise yüzde 20 azaldığını ortaya koyuyor.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Beyni korur

    Son araştırmalar, kahvenin içindeki henüz ne olduğu belirlenemeyen bir şeyin alzheimer hastalığını önlediğini ortaya çıkartıyor. Günde 4 veya 5 fincan kahve tüketiminin, hastalığın oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini azalttığı ve böylece alzheimera karşı bizi koruduğu tahmin ediliyor. Ayrıca beyin hücresi bağlantıları oluşturma ve yeni beyin nöronları yaratmada da rol oynuyor. Aynı zamanda kahve dikkatinizi ve konsantrasyon kabiliyetinizi artırıyor. Eğer şekerli kahve içerseniz kafein ve glikozu birlikte aldığınız için beyninizin belirli bölgeleri harekete geçiyor ve beyniniziniz daha da aktif olmasını sağlıyor. Ama eğer aç karnına kahve içerseniz bu etkilerin tam tersini görebilirsiniz.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Hafızayı güçlendirir

    Kahveden alınan uyarıcılar sadece ruh halinizi değiştirmekle kalmaz aynı zamanda yaratıcılığınızı ve kısa süreli hafızanızı da geliştirir. Öğrendiğimiz tüm bilgiler ilk başta kısa süreli hafızamıza depolandığından ve yaklaşık bir saat sonra uzun süreli belleğimize aktarıldığından kahvenin yararı yadsınamaz.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Prostat kanseri riskini azaltır

    Günde 6 fincan kahve, erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserinin en tehlikeli türüne yakalanma riskini yüzde 60’a varan oranda düşürüyor. Araştırmacılara göre diğer prostat kanseri türlerinde de kahve yüzde 20 oranında riski düşürüyor.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Tip 2 diyabetten korur

    Uzmanlar kahve tüketimi ile tip 2 şeker hastalığı arasında bağlantı kuruyor ve kahvenin bu hastalığa yakalanma riskini de azalttığını belirtiyorlar. 450 binden fazla denek üzerinde yapılan araştırmalara göre, günde içilen her ekstra kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 7 oranında azaltıyor.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Bağışıklık sistemini güçlendirir

    Araştırmalara göre kahve tüketimi erken ölüm riskini azaltıyor. Yani ne kadar çok kahve içerseniz risk o kadar azalıyor diyebiliriz. Bunun sebebi ise kahvenin bağışıklık sisteminizi harekete geçirip onu daha sağlıklı ve güçlü bir hale sokması. Ayrıca kahve karaciğeriniz, kalbiniz ve sindirim sisteminiz için de çok yararlı. Unutmayın hazır kahveler sindirim sistemine zarar verdiği ve daha fazla kimyasal madde içerdiği için doğal olarak öğütülmüş taze kahve içmek daha sağlıklı!
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Baş ağrısına iyi gelir

    Doğal kahvenin içinde bulunan kafein baş ağrısını ve migreni tedavi edebilir. Ama ağrı kesicilerle kıyaslandığında ağrı kesicilerin daha etkili olduğu biliniyor.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Kilo vermenize yardımcı olur

    Vücudunuzdaki leptin hormonunun seviyesi düşük olduğunda bedeniniz yağ depolamaya başlar bu da kilo almanıza neden olur. Ama kahve bedeninizdeki hormon seviyelerini yükseltir. Kahve bağımlısı insanların kilo almasının uzun sürmesinin ve yaptıkları egzersizlerin hızlı sonuç vermesinin sebebi de bu diyebiliriz.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Kabızlığı önler

    Laktasif ve diüretik özelliğinden dolayı kahve kabızlığı önler, bağırsakları çalıştırır ve sık tuvalete çıkmayı sağlar.

    Kahveyi sütlü ve şekerli içmeyi tercih ediyorsanız, kahveden faydalanmak isterken süt ve şeker gibi katkıların sağlığınıza olan etkilerini de hesaba katmayı unutmayın.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    KAHVENİN İÇERİĞİNDE BULUNAN MADDELER NELERDİR?

    Kahve, besin değeri yüksek olan ve değerli mikro besin ögeleri içeren bir içecektir. Bir fincan kahve; içerdiği riboflavin (B12 vitamini) ile günlük gereksinimin %11'ini, pantotenik asit (B5 vitamini) ile günlük gereksinimin %6'sını, mangan ve potasyum mineralleri ile günlük gereksinimin %3'ünü, manganez minerali ve niasin (B3 vitamini) ile günlük gereksinimin %2'sini karşılar. Bu nedenle sağlıklı olduğu kadar da besleyici olduğu söylenebilir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    KAHVENİN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Kahve her ne kadar sağlıklı ve yararlı bir besin olsa da bazı hastalıkları bulunan veya ilaç kullanan kişiler için tüketimi, sağlıklı bireyler için ise aşırı tüketimi bazı olumsuzluklara yol açabilir.

    Özellikle tansiyon, kalp ritmi bozukluğu (aritmi), taşikardi ve diğer kalp hastalıkları olan bireylerde kahve tüketimi çarpıntıya yol açabilir. Bu olumsuzluk herhangi bir kalp hastalığı olmayan bireylerde de aşırı kahve tüketimi sonucunda görülebilir. Tansiyon hastalarında ise kahve tüketimi, kan basıncının yükselmesine neden olabilir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Tüm besinlerde olduğu gibi kahvenin tüketimi de ölçülü olmalıdır. Günde 3 fincanın üzerinde kahve tüketiminin doğurganlığı olumsuz etkileyebildiği, 5 fincanın üzerinde kahve tüketiminin de kemik erimesine yol açabildiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Yine aşırı kahve tüketimi uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik ve hassasiyet gibi olumsuzluklara yol açabilir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Kansızlık sorunu bulunan kişilerde aşırı kahve tüketimi besinlerdeki demirin emilimini azalttığından kansızlığı şiddetlendirebilir. Bu bireylerin kahve tüketimi konusunda hekimine danışması, tükettiği zamanlarda ise bir fincan ile sınırlandırarak yemeklerden 45 dakika önce ve sonrasındaki sürece denk gelmemesine dikkat etmesi önerilmektedir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Bunlara ek olarak kahvenin sade veya yalnızca süt eklenerek tüketilmesi önerilir. Kremalı, şekerli, şuruplu ve hazır süt tozları içeren kahvelerde yağ ve şeker içeriği çok yüksek olduğundan kahvenin bu şekilde tüketimi faydadan çok zarara neden olacaktır.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Aynı zamanda diüretik olan kahve, idrar çıkışını arttırır. Bu etkisinden dolayı yeterli su tüketmeyen kişilerde sıvı kaybına (dehidratasyon), böbrek ve kalp hastalıkları olanlarda ise elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

    Eğer siz de sağlığınıza önem veriyor ve beslenmenize dikkat ediyorsanız, beslenme planınıza kahve ekleyerek sağlığınızı güçlendirebilir, hastalıklardan korunabilirsiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günlük 2-3 fincan filtre kahve veya Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Fakat herhangi bir sağlık sorununuz var ise veya herhangi bir sebeple ilaç kullanıyorsanız sizin için zararlı olabileceğini göz önünde bulundurarak kahve tüketmeye başlamadan önce mutlaka ve mutlaka hekiminize danışınız.

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