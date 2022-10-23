İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan çay yıllardan beri en sevilen içeceklerin en başında yerini alır. Sabah kahvaltısında, beş çayında ve akşam sohbet eşliğinde ne de iyi gider. Birçok kişinin vazgeçemediği efsane lezzet sağlık açısından da oldukça faydalı. Hele bir de tavşan kanı diye tabir edilen usulde demlendiğinde değmeyin keyfimize. Peki, bu kadar sevilen ve faydalı da olan çayı yıllarca yanlış demlediğimizi biliyor muydunuz? Neredeyse günün her anı demlediğimiz çayı yanlış bir şekilde demlediğinizde zehre dönüşebiliyor. İşte çay demlerken mutlaka dikkat edilmesi gerekenler ve doğru çay demleme yöntemi…

ABONE OL
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    Çay mı, kahve mi? tartışmasının açık ara kazananı tabi ki çay diyenlerdenseniz bu haberimiz tam da size göre. Sofralarımızın vazgeçilmezi geleneksel lezzetimiz çayın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Neredeyse günün her saati tükettiğimiz çayın yıllardır yanlış demlendiğini ve aslında çay değil zehir içtiğimizi biliyor muydunuz? Yanlış demlenen çay sağlık açısından oldukça zararlı bir hal alabiliyor.  Sürekli demlenmesine rağmen birçok kişi yanlış demliyor. Peki doğru çay demleme yöntemi nedir? Sizde ödül almış çay demleme yöntemi ile hem lezzetli hem de sağlıklı çay tüketebilirsiniz. İşte ödül almış doğru çay demleme yöntemi
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    Bu ödüllü çay demleme tekniğiyle çayınızın lezzetini daha çok arttırabilirsiniz. Peki, ödüllü çay demleme tekniği nasıl yapılıyor?
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    ÇAY DEMLERKEN BU HATALARA DİKKAT!

    Yıllardır doğru olarak bilinen çay demleme yönteminin aslında hatalı olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından çay demlemenin nasıl yapılacağına ve püf noktalarına mutlaka dikkat edilmeli.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    ÇAY RUTUBET ALIR

    Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

    Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    ÇAYI DEMLEMİYOR HAŞLIYORUZ!

    Çay demlerken genellikle çayın ardından kaynamış suyun ilave edilmesi sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir. Bu şekilde çayı doğru bir şekilde demlemiş oluyoruz. Kaynamış suyu ekledikten sonra üzerine çay eklersek bu doğru bir demleme yöntemi oluyor.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    AŞIRI KAYNAR SU BAKTERİ OLUŞTURUYOR!

    Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

    Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    ÇAY NASIL DEMLENİR? İŞTE ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

    Milli içeceklerimizden biri olan çayın yıllarca yanlış demlendiği ortaya çıktı. Sürekli demlenen çaylarda yapılan hatalar sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

    Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    Bu nedenle çay demlerken şu adımlar altın niteliğinde:

    - İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın.

    - Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın.

    - Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

    - Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.

    - Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun.

    - Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.

    - Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    SU EKLEME ŞEKLİNE DİKKAT!

    Çay demlerken alttaki demlikte su kaynadıktan sonra üstteki demliğe eklenir ve orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave edilmelidir. Ardından alt demliğe soğuk su eklenir ve kaynaması için beklenir. Alttaki su kaynarken, üst demlikteki çay da yavaş yavaş demlenmeye başlar. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çayınız servis etmeye hazır olur.
  • İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

    ÇAY DEMLEMENİN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

    Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.