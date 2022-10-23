İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

ÇAY NASIL DEMLENİR? İŞTE ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

Milli içeceklerimizden biri olan çayın yıllarca yanlış demlendiği ortaya çıktı. Sürekli demlenen çaylarda yapılan hatalar sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.