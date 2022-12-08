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Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

Tatlı tutkunlarının bir numaralı yiyeceği olan çikolata vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Tatlı krizlerini dindirmek adına hemen çikolata aramaya başlıyoruz. İçinde çikolata barındıran tatlılar da bir o kadar seviliyor. En beğenilen lezzetler arasında yer alan brownie ise baş döndürecek nitelikte. Aniden tutan tatlı krizlerini bastırmak için ise kısa sürede hazırlayacağını brownie tarifine bayılacaksınız. İşte 15 dakikada hazırlanan brownie tarifi…

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  • Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

    Gerek görüntüsüyle gerekse de lezzetiyle yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği brownie çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi. En özel tarifler arasında yer alan brownie en gözde restoranların bile bir numaralı yiyeceği. Çilek ile çikolatanın muhteşem uyumuyla görsel şölen oluşturan brownie tarifi gözdeniz olacak. Kısa sürede pişmesiyle de ekstra bonus kazanan bu tarifle görsel şölen oluşturarak damak çatlatacaksınız. Peki, çilekli brownie nasıl yapılır? İşte çilekli brownie tarifi
  • Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

    15 DAKİKADA ÇİLEKLİ BROWNİE TARİFİ

    Malzemeler:

    2 adet yumurta

    1 su bardağı toz şeker

    100 gram tereyağı

    1 paket vanilya

    180 gram bitter çikolata (2 paket kare çikolata)

    1 su bardağı un

    ¼ çay kaşığı tuz

    100 gram çilek
  • Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

    NASIL YAPILIR?

    Yumurta ve şekeri el çırpıcısı ile güzelce çırpın.

    İçine tuz ve vanilya ilave ederek çırpmaya devam edin.

    Unu eleyerek ilave edin ve karıştırarak homojen hale getirin.

    Tereyağı ve çikolatayı uygun bir kaseye alarak benmari usulü eritin. Çikolata ve tereyağı azar azar karışıma ilave edin. Homojen, akışkan kıvamlı bir harç elde edin.

    Yağlı kağıt koydunuz dikdörtgen ya da kare borcama alın. Üzerine ikiye kestiğiniz çilekleri koyun.

    180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin. Sonrasında dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!

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