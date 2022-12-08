Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

Gerek görüntüsüyle gerekse de lezzetiyle yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği brownie çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi. En özel tarifler arasında yer alan brownie en gözde restoranların bile bir numaralı yiyeceği. Çilek ile çikolatanın muhteşem uyumuyla görsel şölen oluşturan brownie tarifi gözdeniz olacak. Kısa sürede pişmesiyle de ekstra bonus kazanan bu tarifle görsel şölen oluşturarak damak çatlatacaksınız. Peki, çilekli brownie nasıl yapılır? İşte çilekli brownie tarifi…