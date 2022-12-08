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Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

Kış aylarında neredeyse her evde hazırlanan ve sofraların baş tacı diyebileceğimiz turşu, fermente özelliği sayesinde sağlığa birçok olumlu etkide bulunuyor. Türk kültürünün vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan turşu, aynı zamanda probiyotik olmasıyla da bağırsak sistemini düzenliyor. İşte evde yapabileceğiniz, leziz turşu tarifleri...

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  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    Yemeklerin yanında vazgeçilmez eşlikçilerden biri olan turşu, kütür kütür yapısıyla, leziz tadıyla genellikle kış aylarında birçok evde yapılıyor. Sonbahar ve kış aylarında yapılan ve bütün sene lezzetini bozmadan, bekledikçe daha da güzelleşen turşu tariflerini sizler için derledik.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    TURŞU FAYDALARI NEDİR?

    Turşunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Soğuk algınlığından korur: İçerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Bağışıklığı kuvvetlendirir: Probiyotik özelliği sayesinde bağışıklık sistemini korumasının yanında güçlendirir. 

    Bağırsak florasını düzenler: Yapısında probiyotik bakteriler bulunması sebebiyle bağırsak, sindirim sistemini düzene sokar.

    Kan şekerini dengeler: Yüksek miktarda lif içermesinden dolayı, yenilen yemeğin mideden ayrılma süresini yavaşlatıyor, insülin salınımını dengeliyor.

    Kramp azaltır: Özellikle sporcularda kaybolan sıvıyı ve mineralleri yerine koyar ve krampları azaltır.

    Kansere karşı korur: Antioksidan bakımından zengin olması sebebiyle kanserden korur.

    Metabolizmayı hızlandırır: İçeriğinde bulunan sirke sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve zayıflama konusunda yardımcı olur.

    Kabızlığı geçirir: Oldukça lifli olmasından dolayı bağırsak sağlığını korur ve dışkı hacmini artırdığı için kabızlığı önler.

    Kalp damar hastalıklarında etkili: İçeriğindeki yararlı bakteriler, kalp ve damar sağlığına karşı olumlu etkiler gösterir.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    TURŞU ZARARLARI NEDİR?

    Gut hastalığı olanlar dikkat: İçeriğinde bulunan asit miktarı sebebiyle gut hastalarının tüketmemesi önerilir.

    Yüksek sodyum içerir: Fazla tüketilirse idrara çıkamama sorunu, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir.

    Tuz oranı yüksek: Tansiyon hastalarının az tüketmesi önerilir. Tuz miktarı tansiyonu artırabilir.

    Mide rahatsızlıkları olan kişiler az tüketmelidir: İçeriğindeki asit miktarı mideye zarar verebilir.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    3 kg bahçe salatalığı ya da kornişon salatalık 

    1 baş sarımsak

    Yarım bağ maydanoz

    2 su bardağı üzüm sirkesi

    6 yemek kaşığı iri tuz

    1 tatlı kaşığı limon tuzu

    1 yemek kaşığı kadar nohut

    Yaklaşık 8-9 su bardağı su

    Yapılışı: Salatalıklar ve maydanozlar güzelce yıkanır, sarımsaklar ayıklanır. Bidon ya da kavanoz içerisine önce salatalıklar sıkı şekilde yerleştirilir ve aralara sarımsak serpiştirilir. Kavanozun yarısında limon tuzu eklenir. Ara ara nohut taneleri serpiştirilir. Kavanoz dolunda en üste maydanozlar yerleştirişir. Bir kap içerisinde sirke ve su karıştırılır, kavanoz dolana kadar bu karışım ilave edilir. Hava almayacak şekilde kapatılan kavanoz, 15 gün her gün ters düz çevrilerek bekletilir.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    1 litrelik kavanoz

    1 su bardağı sirke

    Bir baş soyulmuş sarımsak

    2,5 yemek kaşığı kaya tuzu,

    4 su bardağı biber

    2-3 adet limon tuzu

    Yapılışı: Biberler yıkanır ve uç kısmından ufacık kesilir ki turşu suyu içerisine nüfuz etsin. Hazırlanan turşu suyunun içerisine tuz ilave edilir. Eritilen limon tuzu eklenir. İyice karıştırılır. Sirke eklenir. İlk olarak biberler kavanoza yerleştiriir. Sıkı olarak yerleştirilen kıl biberler ya da sivri biberlerin üzerine sarımsak eklenir. Hazırlanan turşu suyu dölülür en üste bir tutam maydanoz eklenir ve havası alınarak kavanoz sıkıca kapatılarak ters çevrilir. 15 gün bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Ara sıra kavanozu sallamayı unutmayın.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    1 adet orta boy lahana

    3 baş sarımsak

    1 tatlı kaşığı limon tuzu

    1 su bardağı üzüm sirkesi

    Yarım su bardağı kaya tuzu

    Su

    Yapılışı: Lahanaları dış yapraklarından ayırın ve ortada bulunan kökü keserek yaprakları irice doğrayın. Bir kaseye alınan lahanaların üzerine kaya tuzu serğin ve 10 dakika ovalayın. Lahanaları yıkayın ve kavanoza sıkı sıkı yerleştirin aralara soyduğunuz sarımsakları serpin. Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün. Kavanozun havasını alıp, kapağını kapatın. Ara sıra alt üst ederek 15 gün bekletin. Bu süre içerisinde asla kapağı açmayın.
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    KARIŞIK TURŞU NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    4 adet yeşil biber

    4 adet kırmızı biber

    2 adet acı süs biberi

    1/2 kg ince seçilmiş salatalık

    8 adet sıkılmış limon

    6 diş ezilmiş sarımsak

    1 tatlı kaşığı kuru nane

    1 tatlı kaşığı tuz

    Yapılışı: Tüm salatalıkları, biberleri yıkayın. Biberlerin ucundan biraz kesin, salatalıklara ufak delikler açın ve yumuşayana kadar haşlayın. İlk sıcaklığı geçince salatalıklar dilimleyin ve derin bir kaba biberler ile boşaltın. Ayrı bir kapta limon suyu, nane, sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Karışımı sebzelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Dolapta beklettikten sonra yemeklerin yanında soğuk servis yapın. 1 saat içerisinde pratik karışık turşunuz hazır!
  • Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

    SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    1 çay bardağı sirke

    8 baş sarımsak

    Yarım çay kaşığı limon tuzu

    1 yemek kaşığı kaya tuzu

    Aldığı kadar su

    Yapılışı: Sarımsakları tepeden kesin ve bir gece önceden suya koyun. Sarımsakları kavanozlara aralarında boşluk kalmayacak bir şekilde dizin. Sirkeli hazırlanan karışımı üzerine dökün ve ağzına kadar su ile doldurup kavanozun kapağını kapatın. 20 gün serin bir yerde muhafaza ettikten sonra tüketebilirsiniz.

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