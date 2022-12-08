Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

3 kg bahçe salatalığı ya da kornişon salatalık

1 baş sarımsak

Yarım bağ maydanoz

2 su bardağı üzüm sirkesi

6 yemek kaşığı iri tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kadar nohut

Yaklaşık 8-9 su bardağı su

Yapılışı: Salatalıklar ve maydanozlar güzelce yıkanır, sarımsaklar ayıklanır. Bidon ya da kavanoz içerisine önce salatalıklar sıkı şekilde yerleştirilir ve aralara sarımsak serpiştirilir. Kavanozun yarısında limon tuzu eklenir. Ara ara nohut taneleri serpiştirilir. Kavanoz dolunda en üste maydanozlar yerleştirişir. Bir kap içerisinde sirke ve su karıştırılır, kavanoz dolana kadar bu karışım ilave edilir. Hava almayacak şekilde kapatılan kavanoz, 15 gün her gün ters düz çevrilerek bekletilir.