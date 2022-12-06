21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

ŞEKERSİZ 21 GÜN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hemen hemen herkesin şeker tüketimi oldukça fazla. Hatta öyle ki bu kullanımın boyutu kimilerinde bağımlılık derecesinde bile ulaşabiliyor. Şekerin sağlık üzerindeki zararlarını düşünecek olursak olabildiğince hayatımızdan uzak tutmak yararımıza olacaktır. Yeni bir beslenme düzeni olan bu sürece yavaş yavaş geçiş yapmak ise çok daha iyi olacaktır. 21 gün şekersiz beslenme sürecinde karşılaşılan en büyük zorluk, şeker içeren besinlere bu süre boyunca özlem duymaktır. Bu gibi zorlukların minimum seviyede yaşanması için doğru bir başlangıç şarttır.

Aşağıdaki adımları takip ederek, yaşayacağınız zorlukları en az seviyeye indirebilir, 21 gün şekersiz beslenmeye daha kolay adapte olabilirsiniz: