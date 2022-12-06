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21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

Sağlıklı bir vücut için fazla yağlardan kurtulmak oldukça önemli. Sadece güzel ve kusursuz bir görünüm için değil sağlıklı yaşam için de diyet yapmak ve tüketilen besinlere dikkat etmek oldukça önemli. Özellikle son dönemlerde artan diyet programlarının içeriği de bu noktada önem teşkil ediyor. Körü körüne yapılan diyetler sağlığı riske atabiliyor. Tam da burada hem sağlıklı hem de oldukça güvenli bir diyet olan 21 gün şekersiz beslenme tam da size göre. Basit karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmayı hedefleyen şekersiz 21 gün diyeti, çoğumuzun karşı koyamadığı ve sıklıkla tüketmekte olduğumuz zararlı besinlerden vazgeçmemizi sağlayan oldukça etkili bir diyet programı olarak öne çıkıyor.

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  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    Sağlıklı bir yaşam için fazla kilodan kurtulmak gerekiyor. Vücutta bulunan fazla yağlardan kurtulmak içi ise zararlı gıdalardan uzak durulmalı. Şeker içeren her türlü besini beslenme düzeninden çıkarmayı hedefleyen 21 gün şekersiz beslenme, özellikle kilo vermeye etkileri ile oldukça dikkat çekiyor. Araştırmalar, şeker kullanımının yüzde 20 oranında azaltılmasının erken ölüm ya da hastalık gibi durumların meydana getirdiği riskleri ortadan kaldırdığını gösteriyor. Özellikle kanser hücrelerini beslediği bilinen şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanızı sağlayacak bu diyete hayır diyemeyeceksiniz. Peki, 21 gün şekersiz beslenme ne işe yarar? Şekersiz 21 gün diyet ile kaç kilo verilir? İşte detaylar…
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ŞEKERSİZ BESLENME NEDİR?

    Bir insanın vücuduna dışarıdan alması gereken günlük ilave şeker miktarının, toplam kalori miktarının yüzde 10’undan daha az olması gerekiyor. Uzmanlar, ilave şekerin kalp hastalıkları riskini artırmakla birlikte obezite, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma, metabolik sendrom, diş plakları ve boşluğu gibi rahatsızlıklara da davetiye çıkardığını belirtiyor. Şekersiz beslenme, şeker alımını azaltmak ve hatta kesmek için kullanılan en etkili beslenme düzenidir. Şeker kullanımını azaltmak, kilo kaybına teşvik eder, oluşabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçer. Bu nedenle beslenme düzeninizden ilave şekeri tamamen çıkarmanız tavsiye edilir.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    PEKİ NEDEN 21 GÜN?

    21 gün, bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşerek bir alışkanlığa dönüşmesi için gerekli olan minimum süredir. İnsan vücudu ve beyni 21 gün içerisinde içinde bulunduğu sürece alışmakta ve adapte olmaktadır. Bu nedenle şekersiz beslenmeyi hayatımızın bir parçası yapabilmemiz için de 21 gün ideal süreç olarak görülmektedir.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ŞEKERSİZ DİYET NE İŞE YARAR?

    Yapılan araştırmalar, şekersiz bir beslenme planının insan sağlığını korumak adına oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir beslenme planında şeker oranını gözle görülür miktarlarda azaltmak, kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi aşağıdaki sorunların da önüne geçecektir:

    Obezitenin önüne geçer

    Cilt kanseri riskini azaltır

    Daha temiz bir cilde sahip olunur

    İltihaplanmayı azaltır

    Ruh hali değişimlerini önler

    Şeker hastalığı riskini azaltır.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    21 GÜN ŞEKERSİZ BESLENİRSEK NE OLUR?

    Son dönemlerin en popüler diyetlerinden biri olan 21 gün şekersiz beslenme, insan sağlığına doğrudan olumlu etkileri olan beslenme stillerinden biri olarak kabul ediliyor. 21 gün boyunca ilave şeker içeren besinlerden uzak durularak uygulanan bu diyet sonucunda, aşağıdaki olumlu sonuçlara ulaşmanız mümkün olacaktır:

    Açlık krizleri ve tatlı isteği azalır.

    Kaygı ve endişede azaltma görülür.

    Uzun ömür şansı artar.

    Enerji seviyesi yükselir.

    Uyku kalitesi iyileşir.

    Görünümü iyileştirir.

    Diş sağlığına iyi gelir.

    Zihinsel netliği artırır.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ŞEKERSİZ 21 GÜN DİYETİ NASIL YAPILIR?

    Hemen hemen herkesin şeker tüketimi oldukça fazla. Hatta öyle ki bu kullanımın boyutu kimilerinde bağımlılık derecesinde bile ulaşabiliyor. Şekerin sağlık üzerindeki zararlarını düşünecek olursak olabildiğince hayatımızdan uzak tutmak yararımıza olacaktır. Yeni bir beslenme düzeni olan bu sürece yavaş yavaş geçiş yapmak ise çok daha iyi olacaktır. 21 gün şekersiz beslenme sürecinde karşılaşılan en büyük zorluk, şeker içeren besinlere bu süre boyunca özlem duymaktır. Bu gibi zorlukların minimum seviyede yaşanması için doğru bir başlangıç şarttır.

    Aşağıdaki adımları takip ederek, yaşayacağınız zorlukları en az seviyeye indirebilir, 21 gün şekersiz beslenmeye daha kolay adapte olabilirsiniz:
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    Öncelikle, şeker tüketimini tamamen bırakmak yerine, 21 gün şekersiz beslenmeye geçmeden önce ilk birkaç hafta şekerde sınırlandırmaya gitmenizde fayda var. Böylece şekersiz bir yaşam tarzına daha kolay uyum sağlayabilirsiniz. Üstelik şeker isteğiniz de minimum seviyelere bu süreçte kolaylıkla inecektir.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    Gerekli besinleri ve lifleri almak için ise meyve gibi doğal şeker kaynaklarını tüketmeyi deneyebilirsiniz.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    Bu diyete, kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissettiğiniz bir süreçte başlamanız, yaşayacağınız zorluklarla mücadele etme gücünüzü artıracaktır. Aksi takdirde istikrar sağlayamayabilirsiniz.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    Şekersiz 21 gün diyetine adapte olabilmeniz için geçirdiğiniz bu birkaç haftanın sonunda, şeker alımını daha da sınırlandırmak için beslenme düzeninizde yüksek oranda değişiklikler yapmaya özen gösterin.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ŞEKERSİZ 21 GÜNDE YASAK OLAN GIDALAR

    21 gün sürecek olan bu diyette hangi besinlerin yenebileceği ya da yenemeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu süreçte ilave şeker içeren tüm besinlerde, ambalajlı gıdalardan, beyaz un ve nişastadan mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. İşte şekersiz 21 gün diyetinde uzak durmanız gereken yiyecekler:

    Beyaz ekmek, pirinç ve makarna

    Börek, çörek gibi hamur işleri

    Kek ve kurabiye gibi fırın ürünleri

    Tuzlu ve tatlı krakerler

    İşlenmiş yiyecekler

    Hazır paketli makarnalar

    Dondurulmuş mezeler

    Dondurma

    İçindekiler kısmında ilave şeker yer alan tüm besinler

    Nişasta içeren tüm gıdalar (patates, tatlı patates vb.)

    Hazır meyve suları

    Kola

    Gazı içecekler

    Kokteyller

    Sıcak çikolata

    Aromalı kahve, süt ve çaylar

    Şekerle tatlandırılmış herhangi bir içecek.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ŞEKERSİZ 21 GÜNDE YENİLECİLECEK BESİNLER

    Şekersiz 21 gün boyunca hangi besinlerin tüketilebildiği de merak edilen bir diğer konu. Özellikle bu süreçte yenilebilen yiyecekler, diyeti uygulayacaklar açısından oldukça önemli. Çünkü bu besinlerden alacağınız protein ve karbonhidrat miktarı da vücudunuzdaki şeker dengesini koruyabilen türden olması gerekiyor. Bu nedenle aşağıdaki besinlerin tüketimine mümkün olduğunca özen göstermelisiniz:

    Zeytinyağı ve tereyağı

    Süt, yoğurt, ayran, peynir

    Yumurta

    Dana eti, tavuk eti, hindi eti

    Deniz ürünleri

    Yeşil yapraklı sebzeler

    Mercimek gibi bakliyatlar

    Patlıcan, kaba,  taze fasulye gibi sebzeler

    Hindistan cevizi

    Mantar

    Avokado

    Lahana, kereviz, brokoli, dolmalık biber, salatalık, kuşkonmaz, domates vs

    Turp

    Limon

    Elma, ananas, armut gibi meyveler

    Kabak eriştesi

    Tahıl olarak tam buğday ekmek, tam çavdar ekmek, tam buğday makarna, yulaf ezmesi, karabuğday, bulgur, kinoa tüketilebilir.

    Kahve, çay ve bitki çayları

    Hardal ve salsa sos (ev yapımı)

    Sağlıklı şeker alımı için sadece günde 2-3 porsiyon meyve ve 1 tatlı kaşığı bal, pekmez ya da 2 kare (10 g) bitter çikolata tüketilebilir.
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    ÖRNEK 21 GÜN ŞEKERSİZ BESLENME LİSTESİ

    Şekersiz 21 gün diyeti için örnek listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz...
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    1.Gün

    Kahvaltı: 3 yumurtalı, 2 kaşık yulaf ezmeli, ıspanaklı omlet, domates ve salatalık

    Ara öğün: 1 avuç yaban mersini ve 8 adet çiğ badem

    Öğle yemeği: 1 adet kepekli galeta ve bol yeşillik ile hazırlanmış ton balıklı salata

    Akşam yemeği: 120-150 gr biftek ve ızgara sebze
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    2.Gün

    Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmek, 1 adalet haşlanmış yumurta, bol yeşillik ve 2 adet ceviz içi

    Ara öğün: 1 adet yeşil elma

    Öğle yemeği: Humus ve salata eşliğinde sote sebze

    Akşam yemeği: 3 kaşık karabuğday, 100 gr haşlama tavuk ve 1 bardak ayran
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    3.Gün

    Kahvaltı: 1 bardak süt, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve 1 muz ile hazırlanmış smoothie

    Ara öğün: 10 adet çiğ fındık

    Öğle yemeği: 1 kase yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulye

    Akşam yemeği: Salata ve 150 gr ızgara Somon
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    4.Gün

    Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanmış sebzeli omlet

    Ara öğün: 2 adet kuru kayısı ve Türk kahvesi

    Öğle yemeği: 1 tam buğday lavaş arasında 1 dilim hindi füme ve 2 dilim beyaz peynir ile hazırlanmış sandviç

    Akşam yemeği: Kıymalı kabaklı tam buğday spagetti makarna
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    5.Gün

    Kahvaltı: 1 adet kepekli galeta, 2 adet haşlanmış yumurta ve lor peyniri

    Ara öğün:  1 küçük muz

    Öğle yemeği: Fırında sote brokoli, karnabahar, havuç ve 1 bardak ayran

    Akşam yemeği: 100 gr dana biftek, ½ fırında tatlı patates ve mevsim salata
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    6.Gün

    Kahvaltı: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 kase süt, 1 ceviz içi ve 6 adet çilek ile hazırlanmış yulaf kasesi

    Ara öğün: 10 adet çiğ fındık

    Öğle yemeği: 1 bardak ayran ve 1 tabak bakliyat yemeği

    Akşam yemeği: 1 dilim wasa ile zeytinyağlı kabak yemeği
  • 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

    7.Gün

    Kahvaltı: Bol yeşillik ile mantarlı omlet

    Ara öğün: 1 fincan sütlü filtre kahve

    Öğle yemeği: 1 tabak kinoa kısır, yarım  Avokado ve 4 adet çeri domates

    Akşam yemeği: Bol yeşillikli salata, 4 adet ızgara köfte ve 1 bardak ayran

 

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