Terörü en acımasız gerçekliğiyle gözler önüne seren, konusunu gerçek hayattan alan çarpıcı senaryosu ile ilgi uyandıran TRT ortak yapımı 'Nefes - Yer Eksi İki' adlı film, gösterime 15 Aralık’ta girecek.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Hakan Evrensel yazan 'Nefes - Yer Eksi İki'nin kadrosunda Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Bulut Akkale yer alıyor.

Komutasındaki askerleri aynı zamanda bir baba gibi koruyup kollayan, vatanın her karış toprağına âşık 'Tayfun Yüzbaşı'yı canlandıran Murat Yıldırım’a yeni kuşağın sevilen isimlerinden Arda Anarat da 'Asker Ali' olarak eşlik edecek. Gencecik bir Mehmetçiğin küçük yaşta yaşadığı ve unutulması mümkün olmayacak kadar büyük acıları tüm gerçekliğiyle gözler önüne serecek olan filmde; Arda Anarat, oyunculuğuyla dikkat çekecek.

Biletlerinin ön satışa çıktığı 'Nefes - Yer Eksi İki', 1993'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikâyelerini konu ediniyor.