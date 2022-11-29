Arda Kemirgent Salon İKSV'de

Salon bu hafta, sevilen alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet’in solisti ve gitaristi Arda Kemirgent’i ağırlıyor. Kendi adıyla sürdürmekte olduğu solo projesi için yine kendi adıyla çıkaracağı albüm için çalışan Arda Kemirgent, Bikinisinde Astronomi gibi en sevilen kült parçalarıyla 3 Aralık Cumartesi günü Salon İKSV sahnesinde olacak.