Arter'de 15 sanatçıdan 'Basınç Altında Suyun Üstünde' sergisi

15 sanatçının resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği, toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi Basınç Altında Suyun Üstünde, çevresel felaketler, uluslararası çatışmalar, göç ve ekonomiyi merkezine alan birbiriyle bağlantılı ayrı katlardaki iki galeriyi birleştiriyor.

Küratör Nilüfer Şaşmazer, basın izlemesinde, serginin mekansal olarak iki parçadan oluştuğunu belirterek, "Sergide 15 sanatçının en az iki işi var. Türkiye'den tek bir isim var. Diğer sanatçılar farklı coğrafyalardan" dedi.

"İNSANLARIN BİR TÜR ÇORAKLAŞMA YAŞADIĞI FİKRİNE DAYANIYOR"

Sergide bütün coğrafyalardaki problemleri konu alan çalışmaların yer aldığına işaret eden Şaşmazer, şunları kaydetti:

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"Sergide, dünyada bizi ne kadar sıkıştıran bir basınç atmosferinin olduğunu ve bunun hem bedenlerimizde hem de zihinlerimizdeki etkilerini işleyen işler var diyebilirim. Alt katta da bütün bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi anlatan daha eyleme dönük işler, yaratıcı bir şiddetin potansiyelini içeren işler var. 'Basınç Altında Suyun Üstünde' başlığı, hem bu ikiliği tutmak hem de iki ayrı duygunun biraz daha açılmasına vesile olmak için kuruldu."

Basınç kelimesinin metaforik olarak da sergide kullanıldığını aktaran Şaşmazer, "Basınç, atmosferik basıncı da bana çağrıştırdı. Çünkü dünyadaki en büyük yüksek basınç alanları çöller. Dolayısıyla duygusaldan kültürele bir kuraklık içinde olduğumuz, aslında bütün dünyada insanların bir tür çoraklaşma yaşadığı fikrine dayanıyor. Suyun üstünde de tabii ki daha direkt olarak boğulmamak için 'atmosferden kafamızı nasıl suyun üstünde tutuyoruz, nasıl başa çıkıyoruz' bütün bunlara dair bir başlık" ifadelerini kullandı. Şaşmazer, sergide dünyada zorlu toplumsal koşulları ve üst üste binen krizlerin bireyler üzerindeki etkilerinin irdelendiğini, sanatın ve sanatçıların olanaklarıyla bu bağlamda biçimlendirilmiş soru ve önerilere odaklandığını dile getirdi. REKLAM SERGİ HAKKINDA Basınç Altında Suyun Üstünde sergisinde yaşamın kırılganlığını ve güvencesizliğini vurgulayan her bir yapıt, izleyicilerin de ortaklık kurabileceği kimi duygusal, zihinsel ve bedensel hallere dikkati çekiyor. Serginin ikinci bölümünü oluşturan ve -1. kat galerisinde yer alan eserler ise bu endişe ve sıkışmışlık hissinin nasıl dönüştüğüne, kriz durumlarıyla başa çıkmak için benimsenen taktikleri ve tüm bu zorlayıcı koşullara rağmen nasıl suyun üstünde kalındığını ele alıyor.