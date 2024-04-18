Arter'de çağdaş sanat semineri

Çağdaş sanat alanında temel tartışmaları ve güncel eğilimleri, Arter’in programı ve Arter Koleksiyonu’yla ilişkilendirerek ele alan çağdaş sanat seminerleri, yapıtlarla ilişki kuran bireylerin kendi sorularını oluşturmasında yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Kerem Ozan Bayraktar

Sanatçı ve öğretim üyesi Kerem Ozan Bayraktar’ın yürütücülüğünü üstleneceği altı haftalık 'Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?' semineri, sanatta gerçeklik algılarının felsefe, tarih ve bilimle birlikte evrimini ele alacak. Nelson Goodman’ın çoklu dünyalar teorisinden ilham alan sunum ve tartışmalar, tarih boyunca sanatın yarattığı dünyalara ve anlamın bu dünyalarda nasıl şekillendiğine odaklanacak. Farklı biçimsel yaklaşımları, soyutlama süreçlerini ve sistemik yöntemleri incelerken, çeşitli teorik çerçevelerden yararlanarak sanat ve anlam üretiminin dinamik yapısını vurgulayacak seminer dizisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtların yanı sıra hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı yerlerinden çağdaş sanat örneklerine odaklanarak çeşitli alıştırmalarla desteklenecek.

Altı haftalık “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” seminer dizisi, 30 Nisan, 7-14-21-28 Mayıs ve 4 Haziran 2024 Salı günleri 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Seminerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet’ten veya Biletix’ten, toplu katılım veya her modül için ayrı ayrı olacak şekilde temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.