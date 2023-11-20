Arter'de 'PerformansKonser' Gerhard Stäbler ile Kunsu Shim'in birlikte hayata geçirdikleri EarPort, Sarkis'in SONSUZ başlıklı kişisel sergisinden yola çıkarak kurguladıkları AtemWende [NefesDönümü] başlıklı özel bir etkinlikle 28 Kasım'da Arter'e konuk oluyor!

Arter, 28 Kasım 2023 Salı akşamı saat 20:00’de, Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim’in birlikte hayata geçirdikleri EarPort’un, Sarkis’in SONSUZ başlıklı kişisel sergisinden yola çıkarak kurguladıkları AtemWende [NefesDönümü] adlı özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Dada, Fütürizm ve Fluxus’tan esinle özgün bir performans müziği kavramı geliştiren Gerhard Stäbler ile Kunsu Shim, “PerformansKonser” adını verdikleri icralarında görsellik ve müzik arasındaki etkileşime odaklanarak izleme ve dinleme eylemleri arasındaki sınırları geçirgen hâle getiriyor.

İkilinin, Arter’in 2. katında yer alan galeri mekânında gerçekleştirecekleri AtemWende adlı performanskonser, değişimin olağanüstü bir hızla gerçekleştiği, yeni değer yargılarının neredeyse gündelik olarak yaratıldığı bir düzende bağımsız bir nefeslenme alanı oluşturmayı amaçlıyor. Sarkis’in Respiro adlı yerleştirmesinin sergi alanına taşıdığı farklı zaman ve mekânlara dair hafızaları nefesin genişleyerek açtığı alanlara bir gönderme olarak yorumlayan ikili, AtemWende ile izleyicinin dikkatini dünyadaki ufak ve önemsiz şeylere yönlendiriyor. Şair Paul Celan’ın 1967 tarihli şiir derlemesinden esinle isimlendirilen etkinlik, Celan’ın kelimelerin gerçek anlamını aştığı anla özdeşleştirdiği “Attem Wende” teriminden yola çıkarak metalaşmış ve totaliter bir dünyanın gerçekliğini müzik yoluyla dönüştürmenin farklı yöntemlerini öneriyor. Sarkis’in doğuşun ve yanışın sonsuz döngüsüne atıfta bulunan Transflammation adlı eseri ve Domenika Kaesdorf’un Sarkis için özel olarak üretiği Gökkuşağının Yedi Elbisesi adlı yapıt da Stäbler ve Shim’in için önemli birer esin kaynağı sunuyor.

Kunsu Shim ve Gerhard Stäbler’in besteledikleri eserlerin Hezarfen Ensemble Yaylı Dörtlüsü tarafından icra edileceği performanskonser, aynı zamanda Franz Schubert, Joseph Byrd, Alexander Scriabin, Nicolaus A. Huber ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi birçok bestecinin eserlerinden fragmanlara ve müzikal müdahalelerle zenginleştirilmiş yorumlara yer verecek.

Kunststiftung NRW ve Kuzey Ren-Vestfalya Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen AtemWende [NefesDönümü] başlıklı performanskonserin biletleri, Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve arter.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.