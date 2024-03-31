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        Haberler Gündem Artvin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Artvin Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem oldu! Artvin Belediyesi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

        Yerel seçim, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında kesin olmayan sonuçlara göre Artvin Belediye Başkanı da belli oldu. İşte 2024 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları ile Artvin Belediye Başkanı ve ilçe ilçe belediye başkanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:14
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        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Artvin ilinde oy kullanan seçmen, "Artvin Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Artvin ili ve ilçesi belediye başkanları...

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        ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI BİLGEHAN ERDEM OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre saat 22.00 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı

        Resmi olmayan verilere göre Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem oldu.

        CHP adayı Mehmet Kocatepe, oyların yüzde 44.62'sini aldı.

        Rakibi AK Parti adayı Mehmet Kocatepe, oyların yüzde 42.84 aldı.

        Artvin ilinde açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Bilgehan Erdem'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        ARTVİN SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 ARTVİN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        İşte Artvin ilçelerinde kesin olmayan seçim sonuçlara göre kazanan belediye başkanları.

        Artvin (il merkezi) Bilgehan Erdem - CHP - yüzde 44.62

        Ardanuç - Emrah Yılmaz - AK Parti - yüzde 59.49

        Arhavi - Turgay Ataselim - AK Parti - yüzde 46.30

        Borçka - Ercan Orhan - CHP - yüzde 51.59

        Hopa - Utku Cihan - CHP - yüzde 55.32

        Kemalpaşa - Erhan Yılmaz - CHP - yüzde 34.81

        Murgul - Mehmet Yıldırım - CHP - yüzde 50.81

        Şavşat - Durmuş Aydın - AK Parti - yüzde 50.23

        Yusufeli - Barış Demirci - CHP - yüzde 48.56

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

        31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artvin'da Demirhan Elçin Belediye Başkanı seçildi.

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