2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

PARTİ İLÇE OY ORANI

AK Parti Aladağ 5406 55.53

CHP Ceyhan 33200 51.28

CHP Çukurova 116722 59.66

MHP Feke 3586 65.51

MHP İmamoğlu 7518 38.41

PARTİ OY ORANI

CHP 365009 %41.47

AK Parti 211654 %24.05

MHP 173454 %19.71

İYİ Parti 41962 %4.77

SP 26085 %2.96

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