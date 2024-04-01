Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu! Afyonkarahisar Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Afyonkarahisar Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı belli olurken, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı...
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI X OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 04.30 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı
Resmi olmayan verilere göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu.
CHP adayı Burcu Köksal, oyların yüzde 50.73'ünü aldı.
31 MART 2024 AFYONKARAHİSAR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Afyonkarahisar ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Afyonkarahisar 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar'da Mehmet Zeybek Belediye Başkanı seçildi.