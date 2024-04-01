Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer oldu! Aksaray Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Aksaray ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Aksaray Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Aksaray Belediye Başkanı belli olurken, "Aksaray Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray Belediye Başkanı...
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI EVREN DİNÇER OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 00.45 itibarıyle sandıkların yüzde yüzü açıldı
Resmi olmayan verilere göre Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer oldu.
AK Parti adayı Evren Dinçer, oyların yüzde 37.81'ini aldı. Rakibi MHP adayı İrfan Çıtak, oyların yüzde 29.08 aldı.
31 MART 2024 AKSARAY İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aksaray ilçeleri kesin olmayan seçim sonuçları şöyle;
Ağaçören - Kemal Salman - AK Parti - yüzde 41.76
Eskil - Mustafa Zavlak - AK Parti - yüzde 50.38
Gülağaç - Doğan Başbuğ - MHP - yüzde
Güzelyurt - Hazim Turan - AK Parti - yüzde 32.52
Ortaköy - Ahmet Koyuncu - AK Parti - yüzde 58.63
Sarıyahşi - Doğan Mutlu - MHP - yüzde 50.03
Sultanhanı - Fahri Solak - AK Parti - yüzde 55.79
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2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray'da Evren Dinçer Belediye Başkanı seçildi.