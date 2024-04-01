Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras oldu! Ağrı Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Ağrı Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanı belli olurken, "Ağrı Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanı...
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI HAZAL ARAS OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ağrı şehrinin Belediye Başkanı Hazal Aras oldu.
Ağrı ilinde açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Hazal Aras'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 AĞRI İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Ağrı ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Diyadin: DEM Parti ilçe adayı Adnan Doğan yüzde 57.43 ile kazandı.
Doğubayazıt: DEM Parti ilçe adayı Kenan Alkan yüzde 57.99 ile kazandı.
Eleşkirt: Ak Parti ilçe adayı Ramazan Yakut yüzde 47.78 ile kazandı.
Hamur: Yeniden Refah Parti ilçe adayı İsmet Aslan yüzde 47.50 ile kazandı.
Patnos: Ak Parti ilçe adayı Abdulhalık Taşkın yüzde 38.15 ile kazandı.
Taşlıçay: DEM Parti ilçe adayı Mehmetali Budak yüzde 55.24 ile kazandı.
Tutak: Ak Parti ilçe adayı Fevzi Sayan yüzde 26.22 ile kazandı.
2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı'da Savcı Sayan Belediye Başkanı seçildi.