Artweeks@Akaretler, eylül ayına hazırlanıyor.

Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan Artweeks@Akaretler, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenleniyor.

UBS’in ilk kez Ana Sponsor olduğu Artweeks@Akaretler’in üçüncü edisyonunda yeni eklenen binalarla etkinlik alanı büyürken içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişliyor.

Artweeks@Akaretler programında sergilerin yanı sıra sanatçılar ve koleksiyoncularla söyleşiler de yer alıyor.

Akaretler Sıraevler’de üç hafta sürecek olan tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.