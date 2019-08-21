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HaberlerKültür-Sanat

Artweeks@Akaretler eylülde üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

3 Eylül Salı günü başlayacak olan Artweeks@Akaretler, üç hafta boyunca yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler’de ağırlayacak

Artweeks@Akaretler

Artweeks@Akaretler, eylül ayına hazırlanıyor.

Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan Artweeks@Akaretler, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenleniyor.

UBS’in ilk kez Ana Sponsor olduğu Artweeks@Akaretler’in üçüncü edisyonunda yeni eklenen binalarla etkinlik alanı büyürken içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişliyor.

Artweeks@Akaretler programında sergilerin yanı sıra sanatçılar ve koleksiyoncularla söyleşiler de yer alıyor.

Akaretler Sıraevler’de üç hafta sürecek olan tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.

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