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Çizgi roman dünyasından üzücü bir haber geldi. "Zagor", "Mister No", "Mandrake", "Kızılmaske", "Gordon" ve "Judas" gibi çizgi romanların kapak resimlerini çizen Aslan Şükür, 77 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi Twitter'dan duyuran Desen Yayınları, "On yıllar boyunca çizdiği çizgi roman kapakları ile hayal dünyalarımızın kontağını çeviren Aslan Şükür'ü kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Çizgi roman dünyasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

— Desen Yayınları (@desenyayinlari) April 11, 2022

Bir çok çizgi roman serisinin kapak resimlerini çizen Şükür, Türkiye'nin en başarılı kapak ressamları arasında yer alıyordu.