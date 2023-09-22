Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçilen Tunceli Müzesi turist beklentisini artırdı

Değerlendirme sonucunda ikincilik ödülü kazanarak Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesi'ne, daha çok yabancı turist gelmesi bekleniyor. Müze müdürü Kenan Öncel, müzenin açılmasıyla kentteki tarihi ve kültürel çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Müzede çok sayıda eserin sergilendiğini belirten Öncel, "Bir yandan kültür varlıklarının tespiti, koruma altına alınması ve sergilenmesini yaparken diğer yandan Tunceli'nin kültürünü, florasını, faunasını, etnografyasını ve inancını halka anlattık. Bu süre zarfında çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Aynı zamanda yaşayan müze anlayışıyla şehrin içinde bir parça olmayı başardık. Müzemizde belirli zamanlarda çeşitli sosyal aktivitelere yer veriyoruz" dedi.

6 Şurada Paylaş!









Müzenin tanınırlığını artırmak için de yarışmalara katıldıklarını vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

"Müzemiz geçen yıl Avrupa Komisyonu himayesindeki Avrupa Müze Forumu'nda bir yarışmaya katılmıştı ve platformda 68 ülke vardı. Biz de Tunceli Müzesi olarak Göbeklitepe ve Van müzelerimizle bu platforma dahil olduk. Hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil tanıttık. Bu forum tarafından bir sertifikayla ödüllendirilmiştik."