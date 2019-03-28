Oyunculuk kariyerine 5 yıl önce başlayan Aybüke Pusat'ın ilk sinema filmi 'Kapı' oldu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü de bitiren Aybüke Pusat, 5 yıl önce katıldığı Miss Turkey adlı yarışmada dereceye girmesinin ardından aldığı oyunculuk teklifleri sonrasında kendini kamera karşısında buldu.

Oyunculuğa TV dizisi oyunculuğuyla başlayan Aybüke Pusat, kariyeri adına en büyük hayallerinden birini 'Kapı' ile gerçekleştirdi.

Gösterime 12 Nisan'da girecek olan Nihat Durak'ın yönettiği, senaryosu Filiz Üstün Durak'a ait olan 'Kapı' ile kariyerinin ilk sinema filminde rol alan Aybüke Pusat, filmde başrolleri Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar ve Erdal Beşikçioğlu ile paylaştı.

'Kapı'da Kadir İnanır ile Vahide Perçin'in canlandırdığı 'Yakup' ile 'Şemsa'nın torunu 'Nardin'i canlandıran Aybüke Pusat, ilk sinema filminde Nihat Durak, Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar ve Erdal Beşikçioğlu ile çalışmanın sinema kariyerinde önemli bir kapı açtığını belirtti.

Başrollerini Kadir İnanır (Yakup) , Vahide Perçin (Şemsa),Timur Acar (Remzi),Aybüke Pusat (Nardin) ve Erdal Beşikçioğlu'nun (Efrem) üstlendiği film Mezopotamya'nın kalbinden, 2019'un Türkiyesi'ne uzanacak. ‘Kapı' 12 Nisan'da sinemalarda.