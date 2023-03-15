‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da

Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ oyunu, 22 Mart Çarşamba akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da
HABERTURK.COM

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, İstanbul’da ilk defa Anadolu Yakası’na geliyor. Yeni sezondaki İstanbul içi ilk turnesine çıkan oyun 22 Mart Çarşamba akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Her oyunu yoğun ilgi görüp kapalı gişe oynanan Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topluyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.
‘Aydınlıkevler’ 22 Mart Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Biletler Biletix’te.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Caz Festivali'ne yıldız yağacak
KÜLTÜR-SANAT İstanbul Caz Festivali'ne yıldız yağacak
'Oregon' 28 Nisan'da sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT 'Oregon' 28 Nisan'da sinemalarda
'Muhteşem İkili' Fişekhane Ana Sahne'de
KÜLTÜR-SANAT 'Muhteşem İkili' Fişekhane Ana Sahne'de
VBKY'den dört yeni kitap
KÜLTÜR-SANAT VBKY'den dört yeni kitap
Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap
KÜLTÜR-SANAT Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap
Nobel Edebiyat Ödüllü Japon yazar Kenzaburo hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT Nobel Edebiyat Ödüllü yazardan üzen haber
Oscar'ı kazanamayan Angela Bassett'ın tepkisi olay oldu! 95. Oscar ödüllerine neler oldu?
KÜLTÜR-SANAT Oscar'lık tepki! Sosyal medyada viral oldu...
95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
95. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri kimler kazandı? Oscar'da Her Şey Her Yerde Aynı Anda zaferi!
KÜLTÜR-SANAT Oscar'da Her Şey Her Yerde Aynı Anda zaferi!
'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.