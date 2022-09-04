Kültür, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı, Beykoz'daki Mihrabat Korusu'nda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan organizasyonun komite başkanı Yazar Serra Erdoğan, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir topluma bu alışkanlığı kazandırmak için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Book Culture Art Time's tarafından, popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri taçlandırmak ve onları edebiyatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Altın Kalem Ödülleri", dün gece İstanbul'da sahiplerine sunuldu.

"ESERLER HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULAMIYOR"

Erdoğan, “Popülist kültürün edebiyata yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi ‘eser ne olursa olsun önce isim’ ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamakta. Altın Kalem Ödülleri etkinliğimizde, başarılı eserler ortaya koyan yazarlarımızı ağırlayıp onları onore ediyoruz” dedi.

"AYŞE" ROMANINA İKİ ÖDÜL VERİLDİ

Edebiyatımıza katkı sağlayan isimlerin ödül aldığı törende eski bir hayat kadını olan ve bugün evsizlerle, ötekileştirilenlere Hayata Sarıl Lokantası'yla hizmet veren Ayşe Tükrükçü'ye, "Yaşayan roman kahramanı" dalında; Tükrükçü'nün hayatını ve yaşadığı zorlukları, "Ayşe" ismiyle kitaplaştıran gazeteci Alper Uruş'a "roman" dalında ödül verildi.