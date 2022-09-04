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Haberler Kültür-Sanat SON DAKİKA: Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü" - "Hayatsız Kadın" Ayşe'ye ödül geldi - Altın Kalem ödülleri belli oldu
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Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"

Kitap, kültür ve sanat gazetesi, "Book Culture Art (BCA) Time's" tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Altın Kalem Ödülleri" dün gece Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ayşe Tükrükçü, "Yaşayan roman kahramanı", onun hayatını ve mücadelesini kaleme alıp kitaplaştıran Alper Uruş ise "roman" dalında ödüle layık görüldü

SON DAKİKA: Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a
Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"
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HABERTURK.COM

Book Culture Art Time's tarafından, popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri taçlandırmak ve onları edebiyatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Altın Kalem Ödülleri", dün gece İstanbul'da sahiplerine sunuldu.

"YAZARLARIMIZI ONORE EDİYORUZ"

Kültür, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı, Beykoz'daki Mihrabat Korusu'nda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan organizasyonun komite başkanı Yazar Serra Erdoğan, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir topluma bu alışkanlığı kazandırmak için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

"ESERLER HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULAMIYOR"

Erdoğan, “Popülist kültürün edebiyata yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi ‘eser ne olursa olsun önce isim’ ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamakta. Altın Kalem Ödülleri etkinliğimizde, başarılı eserler ortaya koyan yazarlarımızı ağırlayıp onları onore ediyoruz” dedi.

"AYŞE" ROMANINA İKİ ÖDÜL VERİLDİ

Edebiyatımıza katkı sağlayan isimlerin ödül aldığı törende eski bir hayat kadını olan ve bugün evsizlerle, ötekileştirilenlere Hayata Sarıl Lokantası'yla hizmet veren Ayşe Tükrükçü'ye, "Yaşayan roman kahramanı" dalında; Tükrükçü'nün hayatını ve yaşadığı zorlukları, "Ayşe" ismiyle kitaplaştıran gazeteci Alper Uruş'a "roman" dalında ödül verildi.

"DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Törenin ardından Ayşe Tükrükçü, "Her gün, evsiz, ötekileştirilen 60 kişiyi, Hayata Sarıl Lokantası'nda ağırlıyoruz. Bize destek veren herkese ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Sizden çok daha zor durumda olan insanlar olduğunu ve onlara sahip çıkmamız, destek olmamız gerektiğini lütfen unutmayın" dedi.

"ZİFİRİ KARANLIK BİR HAYATTAN BUGÜNE"

Alper Uruş ise şunları söyledi: "Biz Ayşe ile 2007 yılında tanıştık ve 2008'de kitabımızı tamamladık. Ülkemizin her kadını azimli ve güçlüdür; ancak Ayşe, azmin, kararlılığın ve cesaretin sembolü, vücut bulmuş halidir. İyi ki 15 yıl önce bu dostluk kuruldu ve Ayşe, zifiri karanlık bir hayattan, aydınlık bir yaşama geçişi Türkiye'ye gösterdi. Beni ödüle değer gören edebiyatımızın emekçilerine teşekkür ederim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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