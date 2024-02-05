Babylon Şubat'ta müzikle dolu

MOD GECESİ #05: KUM & BEDEVİLER, HOLİSTİC TSUNAMİ, BAKHALAR // 9 ŞUBAT PERŞEMBE // 21:30

Kum & Bedeviler, Holistic Tsunami ve Bakhalar 9 Şubat'ta MOD Gecesi #05 ile Babylon'da! Hakan Tamar'ın Radyo Eksen'de devam ettirdiği, yerli alternatif/bağımsız sahneye odaklanan MOD programına ait özel gecede, alternatif rock, punk ve hip-hop türlerini kendine has bir ruhla harmanlayarak yerli sahnenin dikkat çeken isimlerinden Kum ve canlı grubu Bedeviler; alternatif rock müziğinin yeraltı isimlerden Bakhalar ve Robin Polat'ın “mental anestezi” punk rock projesi Holistic Tsunami ile buluşuyor!

OLDIES BUT GOLDIES // 10 ŞUBAT CUMARTESİ // 21:00

Oldies But Goldies ile nostaljik koreografiler 10 Şubat Cumartesi akşamı yeniden piste çıkıyor! ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsanenin şarkıları arasında mekik dokuyacağı partide dinleyiciler zamanda yolculuğa çıkacak. Pop’tan rock’a, disko’dan funk’a, rock’n roll’dan hip-hop’a uzanan müzik yelpazesinde Murat Beşer ile mabbas'ın seçtiği şarkılar ve Engin Eraydın'ın hazırladığı görseller eşliğinde katılımcıları geçmişe götürüyor.

RADYO EKSEN PARTİSİ // 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA // 21:00

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, yılın ilk Radyo Eksen Partisi için 16 Şubat Çarşamba gecesi setin başına geçiyor. Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild; indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicilerini dans pistine davet ediyor.

WOW-DÜNYA KADINLAR FESTİVALİ İSTANBUL SUNAR: SALİAH (DJ SET), ÖNCESİ: EL1FKK - SONRASI : BOA // 17 ŞUBAT PERŞEMBE // 20:30

WOW İstanbul Festivali’nin açılış gecesinde Britanyalı Lübnanlı elektronik müzik prodüktörü ve DJ, Saliah ile 17 Şubat’ta buluşuyoruz! Öncesinde geceyi farklı janraları sentezlediği enerjik ve sürprizli setleriyle DJ ve görsel sanatçı el1fkk başlatıyor. Benzersiz doğaçlama deneyimleriyle gecenin devamında BOA herkesi dans pistine davet ediyor.

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ÇAĞRI SİNCİ X FARAZİ “ZAMAN SİNEKLERİ” İLK KONSER // 22 ŞUBAT PERŞEMBE // 21:30

Hip hop kültürünün ve rap müzik sahnemizin kült sanatçıları Çağrı Sinci ve Farazi, ortak albümleri “Zaman Sinekleri”nin ilk konseri için konuklarıyla beraber 22 Şubat’ta Babylon’da!

FRENCH 79 // 23 ŞUBAT CUMA // 22:00

Bir kısmı Jean-Michel Jarre’nin Paris’teki stüdyosunda diğer bölümleri tarihi Miraval Studios’ta tamamlanan son albümü “TEENAGERS”ı bu sene yayınlayan French 79’nın synth sesleri ve elektronik dans ritimleriyle bezeli sonik deneyiminde buluşacak.

Y2K MILLENNIUM PARTY // 24 ŞUBAT CUMARTESİ // 22:00

Milenyum kuşağı Babylon’da zaman yolculuğuna çıkıyor ve 24 Şubat Cumartesi akşamı Y2K Millennium Party’de dans pistinde buluşuyor!

Pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya türler arasında geçiş yapacağımız 2000’lere geri dönüyoruz. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A., Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans edilecek.

KARDELEN “HABİBİ” İLK KONSER // 29 ŞUBAT PERŞEMBE // 21:30

KARDELEN, oryantal sıcaklığını pop ve R&B düzenlemelerle kavuşturduğu ve prodüksiyonunu kendi üstlendiği ilk albümü “HABİBİ”, sürpriz konuklarıyla birlikte 29 Şubat Perşembe akşamı Babylon’da!

Şubat ayı etkinliklerinin biletleri Biletix, Mobilet ve Passo'da...