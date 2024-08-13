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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bahçe Tiyatrosu'nda 4 yeni oyun

        Bahçe Tiyatrosu'nda 4 yeni oyun

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 21 Ağustos Çarşamba akşamı Temsili Sahne'nin "Herkes Kocama Benziyor", 22 Ağustos Perşembe akşamı Kumbaracı50'nin "Yan Dünya", 23 Ağustos Cuma akşamı Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" ve 25 Ağustos Pazar akşamı Semaver Kumpanya'nın "Güzel Son" oyunlarını sahnesinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:06
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        Bahçe Tiyatrosu'nda 4 yeni oyun
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        Pınar Güntürkün’ün tek kişilik performansıyla büyük beğeni toplayan “Herkes Kocama Benziyor”, 21 Ağustos Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Alis Çalışkan’ın yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyun, Temsili Sahne tarafından sahneye konuyor.

        Herkes Kocama Benziyor
        Herkes Kocama Benziyor

        Trajedi, dram ve komedinin iç içe geçtiği “Herkes Kocama Benziyor”da, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor: Buraya nasıl “düştüğünü”, onu terk eden kocasını, kederini, hevesini, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarını ama en çok da öfkesini… Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

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        Kumbaracı50’nin yeni oyunu “Yan Dünya”, 22 Ağustos Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyunda Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir birlikte rol alıyor. “Yan Dünya”da, bir gece akşam haberlerinde, yaşadığımız hayatın kapanacağı, Pazar gecesi uyuduktan sonra yan taraftaki dünyada uyanılacağı bilgisi verilir. Fakat yan dünyada kimin nasıl ve nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordur. Bu bilgi ve belirsizlik hızla yayılır ve gerçekliği sorgulanamayacak kadar somutlaşır. Kaos kaçınılmazdır. Şarkı sözü yazarı Faruk, son gecesini en yakın arkadaşı Şehnaz ve eşi ‘Diğer Faruk’ ile kendi evinde geçirecektir. O geceye özel hazırlanıp, küçük bir kutlama planlamışlardır. Faruk’un eniştesi Kudret ve Faruk’un öğrencilerinden Sema da bu özel geceye plansız bir şekilde dahil olur.

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        Bir Baba Hamlet
        Bir Baba Hamlet

        Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun birlikte rol aldığı ve tiyatro severleri kesintisiz kahkahaya davet eden “Bir Baba Hamlet”, 23 Ağustos Cuma akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu sahnesine konuk olacak. İlk günden bu yana çok sayıda ödüle layık görülen “Bir Baba Hamlet”, dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan “Hamlet”i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. Oyun, Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu “Bir Baba Hamlet”te seyirciler de zaman zaman oyuna dahil oluyor.

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        Güzel Son
        Güzel Son

        25 Ağustos Pazar akşamı ise KüçükÇiftlikBahçe Tiyatrosu, Semaver Kumpanya’nın “Güzel Son” oyununu ağırlayacak. Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı “İstanbul Mon Amour”’ projesinin parçası olan oyun, Garip döneminin şair, sanatçı ve eleştirmenlerinden oluşan bir grup entelektüelin; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzel son gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatıyor. Hakan Tabakan’ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün yaptığı “Güzel Son”da Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay birlikte rol alıyor.

        Bahçe Tiyatrosu’nda kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00. Oyunların biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

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        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı

        21 Ağustos Çarşamba Herkes Kocama Benziyor – Temsili Sahne

        22 Ağustos Perşembe Yan Dünya – Kumbaracı50

        23 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

        25 Ağustos Pazar Güzel Son – Semaver Kumpanya

        29 Ağustos Perşembe Joseph K. – DasDas

        18 Eylül Çarşamba Alevli Günler – Vigor Kültür Sanat

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        #Bahçe Tiyatrosu
        #Küçükçiftlik Park
        #Herkes Kocama Benziyor
        #Yan Dünya
        #Bir Baba Hamlet
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