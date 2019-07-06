Bakan Ersoy: O, ömrünü bilimler tarihine adadı

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile çok sayıda akademisyen, ilim adamı, siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Fuat Sezgin'in fotoğraflarından oluşan videonun gösterilmesiyle başlayan açılış töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, "Ömrünü adadığı bilimler tarihi alanı, onunki gibi bir başarı öyküsü çok az yazmıştır. Yanına bir bavul bir de memleket sevgisini aldı. Almanya'ya gitti, çalışmalarını sürdürdü. Benzersiz eserler kaleme aldı. 1982'de Frankfurt Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap - İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. 1983'te Müslümanların bilime ve dünyaya armağanı olan 800'den fazla objenin sergilendiği Arap - İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi'ni kurdu. Zaman geçti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye büyük bir değişim geçirirken, o da ilmini ve başarılarını ülkesine taşımakta bir an tereddüt etmedi" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 2008'de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurduğunu anımsatan Mehmet Nuri Ersoy, "Hayatını vakfettiği ilim yolculuğunun muhteşem sonuçlarını ülkesine armağan etti. Öyle büyük bir armağan ki bilimsel hacmi değil bir binaya, ömre sığmaz. Fiziki olarak ise, hocamızın ve eşleri Ursula Sezgin hanımefendinin, Bakanlığımızla işbirliği içinde kurduğu ve açılışını yapacağımız bu kütüphaneyi var etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.