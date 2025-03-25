Bakan Ersoy: Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda elde ettiği başarıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaştığı mesajda sanat alanındaki büyümeyi vurgularken Devlet Opera ve Balesi’nin ulaştığı rekorlara ve yeni sezon çalışmalarına dikkat çekti.

Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz! 🇹🇷



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz sanatta yeni rekorlara imza atıyor! 🚀



2023-2024 sezonunda:



📌 44 yeni eser sahnelendi ve 1.009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk.



📌 Seyirci sayısında yüzde… pic.twitter.com/HZHrbgC7uQ — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 25, 2025

Bakan Ersoy'un paylaşımı şu şekilde:

"Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz sanatta yeni rekorlara imza atıyor!

2023-2024 sezonunda:

- 44 yeni eser sahnelendi ve 1.009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk.

- Seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında yüzde 44 artış yaşandı.

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- Kültür Yolu Festivali’nde 15 şehirde 94 temsil sahnelendi ve 134 bin 844 sanatsever izledi.

- Çocuklara yönelik 246 etkinlik düzenlenerek 75 bin minik sanatsever opera ve baleyle buluştu.

Yeni sezonda sanat sahnesi daha da büyüyor!

Yerli eserimiz Gilgameş operası dünya prömiyerini yapacak.

Sanatseverleri büyüleyecek Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılarla sahnelenecek.

Türkiye-Özbekistan kültürel iş birliği, Aspendos’ta tarihi bir buluşmaya sahne olacak.

Yetenek taramalarıyla da geleceğin yıldızlarını keşfedeceğiz.

Sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz!"

REKORLARLA DOLU BİR SEZON GERİDE KALDI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2023-2024 sezonunda sahnelediği eserler ve düzenlediği etkinliklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Genel Müdürlüğün sahneye koyduğu yeni eser sayısı ve seyirci sayılarında artış yaşandı.

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Bir önceki sanat sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve toplam 1.009 temsil ile 613 bin 276 sanatseverle buluşturuldu.

Bu dönemde seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında ise yüzde 44’lük bir artış kaydedildi.

Çocuklara yönelik etkinliklerde de 246 program düzenlenerek 75 bin sanatsever çocuk opera ve baleyle buluştu.

Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 şehirde 94 temsil gerçekleştirilerek 134 bin 844 sanatsever bu etkinlikleri izledi.

YENİ SEZONDA DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞILACAK