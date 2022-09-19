Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat bu yıl 19-22 Eylül tarihleri arasında Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek 17. Contemporary Istanbul’da yer alan standında “Başka Sesler Başka Odalar” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği sergide sanatçı Clement Valla’nın eseri yer alacak.



Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, sergi ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: “Clement Valla’nın işi bize gördüğümüzü sandığımız veya hiç görmediğimiz nesneleri, anları, durumları gösteriyor. İnsan bilinci mikroskopla teleskop arasında sınırlıdır. İki aygıt da bize ‘görmediklerimizi’ gösterir. Göremeyeceğimiz kadar küçük ve yakın, göremeyeceğimiz kadar büyük ve uzak cisimler sadece bilinç dünyamızı değil muhayyilemizi de tayin eder. Bir de gördüklerimizin görmediğimiz boyutları var. Valla, dijital sanatın olanaklarını kullanarak, her gün baktığımız, gördüğümüzü sandığımız, yerinde ve sabit durduğuna inandığımız doğanın daima gizli, gizemli yanına yeni boyutlar ekliyor. Doğayı göremediğimiz boyutuyla gerçeklik algımızın sınırlarına çekiyor. Böylece sadece bir görüş sorunsalı kurmakla kalmıyor, dönüşüm sorununa doğru açılıyor. Zaman dönüşümdür. Dönüşümün görülmesi öte zamana geçmektir. Böylelikle doğanın daima şifa saydığımız niteliğindeki tekinsizlik karşımıza çıkıyor.

Görselliğin ve doğadaki dönüşümün zaman boyutundaki eksenleri iç mekanı dış, dış mekanı iç mekana çevirirken, Valla, gerçeği gerçeğin kurdu yapıyor.

Görüntü daima yalan(cı) mıdır?"