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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Batı Ekspresi' Baba Sahne’ye geliyor

        'Batı Ekspresi' Baba Sahne’ye geliyor

        Matéi Visniec'in kült metnini Elvin Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye taşıyan Tatbikat Sahnesi'nin kara komedi türündeki oyunu 'Batı Ekspresi', 28 Mart Cuma akşamı Baba Sahne'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:53
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        'Batı Ekspresi' Baba Sahne'ye geliyor
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        Göçün acısını batılılaşmanın coşkusuyla harmanlayan “Batı Ekspresi”, bir yandan batının bolluk ve tüketim toplumu cazibesine kapılırken diğer yandan kendi kültürlerini cebine doldurup türlü sebeplerle gurbet yollarına düşen ve Şark Ekspresi’ne binenlerin hikâyesi… Özgürlüğün, batılılaşmanın ve kapitalizmin çarpıcı etkilerini işlerken öte yandan göç edenlerin, doğdukları topraklara duyduğu özlemi ironik ve düşündürücü bir yaklaşımla ele alan oyun, kültürel değerlerin Batı’nın sunduğu “vaha” ile çatışmasını gözler önüne seriyor. “Batı Ekspresi”, yolculuğun sadece gidişini değil, aynı zamanda dönüşünü de sorgulatan bir tecrübe sunuyor.

        Matéi Visniec’in kaleme aldığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği “Batı Ekspresi”nde sahneyi Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar paylaşıyor. Oyunun etkileyici dekor tasarımı Barış Dinçel’in, ışık tasarımı Önder Arık’ın, kostümleri Başak Özdoğan’ın, müzikleri ise Utar Dündar Artun’un imzasını taşıyor.

        28 Mart 2025 Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak tek perdelik “Batı Ekspresi”nin biletleri babasahne.com’dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.

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        #baba sahne
        #Batı Ekspresi
        #Elvin Beşikçioğlu
        #tiyatro
        #OYUN
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