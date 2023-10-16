Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 15 gün kültür - sanat şöleni yaşandı

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin çıkış noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenlendi. 100 günlük festival maratonundaki sekizinci durak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 15 Ekim’de son buldu.

BALKAN STARI DİNO MERLİN FESTİVALİN SON GÜNLERİNE ENERJİSİNİ KATTI

Güneydoğu Avrupa'nın en ünlü müzisyenlerinden biri olan ve karizmatik sahnesiyle bilinen Balkan süperstarı Dino Merlin, 14 Ekim'de benzersiz bir şov için İstanbul'a geldi. Dino'nun en son albümü "Hotel Nacional", çıktığı zaman Billboard World Albums Chart'ta ilk 10'da yer bulmuştu. Ardından düzenlenen dünya turnesini yaklaşık bir milyon kişi izledi. Bu sonbahar, yaklaşmakta olan 12. stüdyo albümü "We" ("Us")'den şarkıların canlı prömiyerinin yanı sıra, 40 yılı aşkın süren zengin müzik kariyerinden hitlerle dolu bir setlist ile Dino Merlin, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) özel görsel efektlerle dolu kaçırılmayacak bir gösteri sundu.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL’DA SAHNEDEYDİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dünya müziğinin önde gelen isimleri AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıktı. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat topluluklarından biri olan Mariinsky Orkestrası, efsanevi şef Valery Gergiev yönetiminde ilk defa AKM’nin yenilenen binasında sahnedeydi. Babası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimi ile müzik kariyerine başlayan, Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile AKM’ye konuk oldu. Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi, Afrika’nın Divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser verdi.