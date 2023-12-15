Beyoğlu Sineması’nda Ukrayna filmleri

İBB Miras’ın titiz restorasyonuyla şehre kazandırılan ve İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan Beyoğlu Sineması’nın ilk konuğu Ukrayna. 17-22 Aralık tarihlerinde Ukrayna Konsolosluğu’nun destekleriyle düzenlenecek “Ülke Sineması: Ukrayna”da, Sundance Film Festivali Dünya Sineması Dramatik Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü alan Türkiye ortak yapımı “Klondike” filmi de gösterilecek. “Unutulmuş Ataların Gölgeleri”, “Zakhar Berkut”, “Nöbetçi Kulesi” ve “1944. Kırım. Sürgünlük” programda yer alan diğer filmler…

“Ülke Sineması: Ukrayna” kapsamında çağdaş uzun metrajlı filmlerin yanı sıra Ukrayna sinema klasiği retrospektifi olarak Serhiy Paradzhanov'un "Unutulmuş Ataların Gölgeleri" sinema takipçileriyle buluşacak. Bağımsız filmlerden kitle kültürü filmlerine kadar geniş bir film yelpazesine sahip çağdaş Ukrayna sineması; kahraman ve temalarının geniş çeşidi sayesinde dünyanın her bir köşesinde yankı uyandırıyor.

17-22 Aralık tarihlerinde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek “Ukrayna Sinema Günleri”nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

PROGRAM

17 Aralık Pazar

Saat: 16.00 Nöbetçi Kulesi (İngilizce altyazılı)

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19 Aralık Salı

Saat: 16.00 Unutulmuş Ataların Gölgeleri (Türkçe altyazılı)

20 Aralık Çarşamba

Saat: 16.00 Zakhar Berkut (İngilizce)

Saat: 20.00 Klondike (Türkçe altyazılı)

22 Aralık Cuma

Saat: 16.00 1944. Kırım. Sürgünlük (İngilizce altyazılı)