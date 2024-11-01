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        Monica ve Chandler uyumuna mı sahipsiz yoksa Ted ve Robin gibi farklı hayatlar mı istiyorsunuz? İlişkiniz hakkındaki cevaplarınız size hangi sitcom çiftiniz olduğunuzu söylüyor!

        Sitcomların unutulmaz çiftlerinden biri sizin ilişkinizi yansıtıyor olabilir mi? Testi tamamlayarak, ilişkinizin hangi popüler çiftin dinamiklerine benzediğini öğrenin! Hangi sitcom ruh eşiniz, hemen keşfedin!

        İlişkinizin başlangıcını nasıl tanımlarsınız?

        1) İlişkinizin başlangıcını nasıl tanımlarsınız?

        Partnerinizin hangi özelliğini daha çekici buluyorsunuz?

        2) Partnerinizin hangi özelliğini daha çekici buluyorsunuz?

        İlişkinizde çatışma olduğunda nasıl çözersiniz?

        3) İlişkinizde çatışma olduğunda nasıl çözersiniz?

        Partnerinizle birlikteyken en sık yaptığınız şey nedir?

        4) Partnerinizle birlikteyken en sık yaptığınız şey nedir?

        Partnerinizin arkadaş çevresiyle ilişkiniz nasıl?

        5) Partnerinizin arkadaş çevresiyle ilişkiniz nasıl?

        İlişkiniz nasıl bir döneme denk geldi?

        6) İlişkiniz nasıl bir döneme denk geldi?

        Partneriniz size sürpriz yaparken ne tür bir şey planlar?

        7) Partneriniz size sürpriz yaparken ne tür bir şey planlar?

        İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime nedir?

        8) İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime nedir?

        En büyük korkunuz nedir?

        9) En büyük korkunuz nedir?

        İlişkinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

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