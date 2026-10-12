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        Haberler Bilgi 12 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve yayın kanalları

        12 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve yayın kanalları

        12 Ekim 2026 maç programı belli oldu! Bugün futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Göztepe mücadelesi günün öne çıkan maçları arasında yer alırken Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol karşılaşması da basketbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 12 Ekim 2026 bugünkü maçlar ve yayın kanalları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ilk gününde futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu karşılaşmalar sporseverlerle buluşuyor. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Göztepe mücadelesi öne çıkarken Avrupa liglerinde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de kritik maçlar oynanacak. Basketbolda Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol, voleybolda ise Ziraat Bankkart-Galatasaray karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri…

        2

        12 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Eyüpspor-Göztepe

        3

        TFF 3. Lig

        15.00 Adana Adaletgücü Spor-Silifke Belediyespor

        4

        İspanya La Liga

        22.00 Levante-Sevilla (S Sport)

        5

        İtalya Serie A

        19.30 Atalanta-Venezia (S Sport 2)

        21.45 Torino-Udinese (S Sport 2)

        6

        İngiltere Premier Lig

        22.00 Coventry City-Newcastle United (beIN Sports 3)

        7

        Asya Şampiyonlar Ligi

        16.45 Paxtakor-Al Qadsiah

        19.00 Tractor Sazi-Al Shamal

        19.00 Al Wasl-Al Ahli

        21.15 Al Gharafa-Esteghlal

        21.15 Al Nassr-Neftçi Fergana

        8

        NBA hazırlık maçı

        01.30 Cleveland Cavaliers-Orlando Magic

        02.00 Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks

        04.00 Denver Nuggets-Chicago Bulls

        9

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        19.00: Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol (beIN Sports 5)

        10

        AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası finali

        19.30: Ziraat Bankkart-Galatasaray Madeş Mobilya (TRT Spor)

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