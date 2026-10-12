12 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve yayın kanalları
12 Ekim 2026 maç programı belli oldu! Bugün futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Göztepe mücadelesi günün öne çıkan maçları arasında yer alırken Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol karşılaşması da basketbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 12 Ekim 2026 bugünkü maçlar ve yayın kanalları!
Haftanın ilk gününde futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu karşılaşmalar sporseverlerle buluşuyor. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Göztepe mücadelesi öne çıkarken Avrupa liglerinde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de kritik maçlar oynanacak. Basketbolda Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol, voleybolda ise Ziraat Bankkart-Galatasaray karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri…
12 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Eyüpspor-Göztepe
TFF 3. Lig
15.00 Adana Adaletgücü Spor-Silifke Belediyespor
İspanya La Liga
22.00 Levante-Sevilla (S Sport)
İtalya Serie A
19.30 Atalanta-Venezia (S Sport 2)
21.45 Torino-Udinese (S Sport 2)
İngiltere Premier Lig
22.00 Coventry City-Newcastle United (beIN Sports 3)
Asya Şampiyonlar Ligi
16.45 Paxtakor-Al Qadsiah
19.00 Tractor Sazi-Al Shamal
19.00 Al Wasl-Al Ahli
21.15 Al Gharafa-Esteghlal
21.15 Al Nassr-Neftçi Fergana
NBA hazırlık maçı
01.30 Cleveland Cavaliers-Orlando Magic
02.00 Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks
04.00 Denver Nuggets-Chicago Bulls
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00: Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol (beIN Sports 5)