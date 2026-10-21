ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2026 2027 çalışma takvimine göre kasım ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ara tatil takvimi belli oldu. Öğrenciler hafta sonu tatiliyle birlikte 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Peki, ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 çalışma takvimine göre kasım ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
MEB 2026-2027 takviminin belli olmasıyla ilk ara tatil, ikinci ara tatil, sömestr tatili araştırmalar arasında yer alıyor. Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 güne yakın tatil yapma fırsatı yakalıyor. Peki 2026 Kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda ders başı ise 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl (sömestr) tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak ders ziliyle başlayacak.