AYAZAĞA'da yaptığı açıklamada sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa'da hasar tespit çalışması tamamlandı. Ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. Selle ilgili 19 bin 300 ihbar geldi. 3 bin ev ve iş yerinde ciddi hasar v... Daha Fazla Göster

AYAZAĞA'da yaptığı açıklamada sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa'da hasar tespit çalışması tamamlandı. Ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. Selle ilgili 19 bin 300 ihbar geldi. 3 bin ev ve iş yerinde ciddi hasar var" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül selden zarar gören Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Gül, AFAD ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu. Selden zarar gören Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor. 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR İstanbul Valisi Davut Gül, "Milletimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi dün sizlerle bir araya geldiğimizde 3 hemşerimiz arama çalışmaları devam ediyordu. Birisini dün, birisini de bugün bulduk. Şu an itibarıyla 6 hemşerimiz vefat etti. 1 hemşerimiz de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa Yakası'nda yağışlar azaldı. (DHA) Daha Az Göster