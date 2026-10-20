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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 Kasım MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama

        Askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 Kasım MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından askerlik yerleri tarihleri duyuruldu. Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler i sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgelerini e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden alabilecek. Peki , askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, 2026 Kasım MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası ve detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Kasım ayı askerlik yerleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak askerlik sınıflandırma sonuçları, silahaltına alınmayı bekleyen binlerce yükümlünün gündeminde bulunuyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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        KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı duyurusuna göre 2026 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 Salı günü e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

        Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılanlardan mazeretsiz olarak bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecektir.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULA

        Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile öğrenilebilecektir. Adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmet adını yazarak celp dönemi, birlik ve görev yeri bilgilerini görüntüleyebileceklerdir.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        KASIM ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2026 2027

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 05 Kasım 2026

        Er (2’nci Grup): 03 Aralık 2026

        Er (3’üncü Grup): 07 Ocak 2027

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