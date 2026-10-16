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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2026 Kasım celbi e devlet Askerlik yerleri sorgulama ekranı!

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2026 Kasım celbi e devlet Askerlik yerleri sorgulama ekranı!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre, kasım askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri e devlet ekranında sorgulayabilecek. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Kasım celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri merak ediliyor. 2026 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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        KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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        ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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