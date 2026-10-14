Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 15 Ekim Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi. Peki 15 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? İşte, İstanbul hava durumu raporu
İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin yayımlanan son Meteoroloji raporuna göre kentte rüzgarlı ve fırtınalı hava etkili oluyor. İstanbul'da bugün şiddetli yağış etkili olurken vatandaşların tedbirli olması gerektiği duyuruldu. AKOM ve İstanbul Valiliği saat vererek, ilçe ilçe uyarıda bulundu. Peki yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman sona erecek?
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ
Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Son 24 saatte İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM ile İstanbul Valiliği şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Uyarılarda olduğu gibi yağış ve fırtına gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Yağış sabaha kadar ve gün boyunca aralıklarla devam etti. Bazı bölgelerde oluşan su birikintilerine İBB ekipleri müdahale etti.
15 EKİM İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
15 Ekim Perşembe günü kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı 14°C 17°C
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yağışlar İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde özellikle Boğaz hattında ve Anadolu yakasında devam edecek. Perşembe günü Avrupa yakasında yağışların hafif, Anadolu yakasında orta kuvvette devam etmesi bekleniyor.
EYÜPSULTAN'DA TRAFİK KİLİTLENDİ
Eyüpsultan'da şiddetli yağış sırasında yol çöktü. Polis, olay yerinde önlem aldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Polisler araçların çukura düşmemesi için önlem alırken, ekipler kepçe ile müdahale etti. Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlenirken, vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.
BEYKOZ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞTA ASFALT PARÇALANDI
Şiddetli yağmur nedeniyle ara sokaklardaki bazı yollarda kısmi çökme ve asfaltta parçalanma yaşanırken, birçok caddede su taşkınları meydana geldi. Beykoz-Riva yolu ve Yalıköy Mahallesi'nin ana caddelerinde araçların yükselen sular içinde güçlükle ilerledi.
SOKAK GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da dün başlayan bugün de devam eden sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü.
Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı. Sokak üzerindeki esnaf ise su baskınından etkilenmemek için büyük çaba sarf etti. Esnaf, dükkan önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı.
ALİBEY DERESİ TAŞTI
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi de yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.