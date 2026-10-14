Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 15 Ekim Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."