EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK SON DAKİKA: Refah payı gündemde! 2027 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EK ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi.

AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.