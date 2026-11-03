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        Haberler Bilgi EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK SON DAKİKA: Refah payı gündemde! 2027 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK SON DAKİKA: Refah payı gündemde! 2027 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş hesaplamalarını yakından takip ediyor. Üç aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından açıklanan yeni tahminler, emekli maaşlarında üç farklı zam senaryosunu ortaya çıkardı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme kapsamında, enflasyon zammına ilave olarak seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de gündemde. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli zammı yüzde kaç olacak, emekliye refah payı verilecek mi? İşte son açıklamalar ve zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 02:02 Güncelleme:
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        2027 Ocak emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,56 seviyesine ulaşırken gözler TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yıl öncesinde Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans anketlerinden gelen tahminlerle zamlı emekli maaşları yeniden hesaplanmaya başlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2027 bütçesi kapsamında emeklilere yönelik yeni düzenleme mesajı, refah payı veya seyyanen zam beklentilerini artırdı. Peki, 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 25 bin, 30 bin, 35 bin ve 40 bin TL maaş alan emekliler ne kadar alacak? İşte 2027 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu…

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yeni düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Emeklilerin ekonomik koşullarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 bütçesinde bu amaçla mali imkanlar oluşturulduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

        Ancak düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağına ve maaşlara nasıl yansıyacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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        EMEKLİYE REFAH PAYI VE EK ZAM YAPILACAK MI?

        AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi.

        AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.

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        AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, çalışma hayatında olan ve olmayanların ayrılacağını belirtti.

        Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağı belirtildi.

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        2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonla belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından üç aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 5,56 oldu.

        Ekim, kasım ve aralık ayı verileri henüz tamamlanmadığından kesin zam oranı belli olmadı. Ancak yeni enflasyon anketleri, ocak ayında yüzde 10'un üzerinde artış yaşanabileceğini gösteriyor.

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        EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ FARKLI SENARYO ORTAYA ÇIKTI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve AA Finans'ın enflasyon beklentilerine dayalı hesaplamaları, 2027 Ocak emekli zammı için üç ayrı senaryoyu ortaya koydu.

        Bu hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 ile yüzde 10,45, memur emeklileri için ise yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 arasında zam öngörülüyor.

        Merkez Bankasının Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak ölçüldü. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zammının yaklaşık yüzde 10,08 olması hesaplanıyor.

        Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 30,06'lık yıl sonu beklentisine göre zam oranı yüzde 10,45'e ulaşabilirken AA Finans'ın yüzde 29,64'lük tahmini yaklaşık yüzde 10,09'luk artışa işaret ediyor.

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        Anket SSK ve Bağ-Kur Memur emeklisi
        TCMB %10,08 %8,02
        AA Finans %10,09 %8,03
        Finansal Kurumlar Birliği %10,45 %8,39
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        2027 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        2027 Ocak emekli zammına ilişkin üç farklı tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek artışlar da hesaplandı.

        Yüzde 10,08, yüzde 10,09 ve yüzde 10,45 zam senaryolarına göre yeni emekli maaşları şöyle:

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        Mevcut maaş %10,08 zam %10,09 zam %10,45 zam
        25.000 TL 27.520 TL 27.523 TL 27.613 TL
        30.000 TL 33.024 TL 33.027 TL 33.135 TL
        35.000 TL 38.528 TL 38.532 TL 38.658 TL
        40.000 TL 44.032 TL 44.036 TL 44.180 TL
        45.000 TL 49.536 TL 49.541 TL 49.703 TL
        50.000 TL 55.040 TL 55.045 TL 55.225 TL

        NOT: Tablodaki hesaplamalar mevcut aylıklara tahmini zam oranları uygulanarak hazırlandı. Kesin tutarlar, altı aylık enflasyonun açıklanmasının ardından belirlenecek.

        Ayrıca emeklilerin kök aylıkları ve taban aylık uygulaması nedeniyle ödenecek tutarlarda farklılık oluşabilecek.