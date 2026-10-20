GİB personel alımı başvuru ekranı: Gelir İdaresi Başkanlığı 860 GİB personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 860 personel alımı yapıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte GİB personel alımı başvuruları başladı. Sınava başvuru yapabilmek için adayların üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmaları şartlar arasında yer alıyor. Henüz başvuru yapmayanlar '' 2026 GİB personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Gelir İdaresi Başkanlığı 860 GİB personel alımı başvuru bilgisi
GİB personel alımı başvuruları devam ediyor. 20 Ekim’de başlayan GİB personel alımı başvurusunda bulunmak isteyenler için belli şartlar aranıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı 860 GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı.
İlana göre sınava ön başvurular, 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak.
Belirtilen tarihlerde ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar, 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru yapabilecek.
Ön başvuru aşamasında ve nihai başvuru aşamasında, henüz mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.
860 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.
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GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.
Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.
Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacak. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.)
Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatıracak. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacak. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak.