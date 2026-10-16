Hafta sonu sınavlar yapılacak mı, iptal mi edildi? İstanbul Valiliği duyurdu

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan yüz yüze eğitimler, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler hafta sonu yapılması planlanıyordu. Yağışlı geçen havanın ardından İstanbul Valiliği’nden sınavlara ilişkin açıklama geldi. Peki Hafta sonu sınavlar iptal mi?