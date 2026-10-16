Hafta sonu sınavlar yapılacak mı, iptal mi edildi? İstanbul Valiliği duyurdu
Hafta sonu Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan yüz yüze eğitimler, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlerinin yapılması öngörülüyordu. Kötü hava koşullarında dolayı hafta sonu sınavların iptal olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden gerekli açıklama geldi. Peki Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi, sınavlar ne zaman yapılacak?
Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan yüz yüze eğitimler, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler hafta sonu yapılması planlanıyordu. Yağışlı geçen havanın ardından İstanbul Valiliği’nden sınavlara ilişkin açıklama geldi. Peki Hafta sonu sınavlar iptal mi?
HAFTA SONU SINAVLAR YAPILACAK MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?
İstanbul Valiliği: Halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime ve e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi
Açıklamada, e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılması planlanan sınavlara da ara verildiği bildirildi.
- Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan yüz yüze eğitimler
- E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar
- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)
- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler