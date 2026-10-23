2026-2027 İBB burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor, son tarih belli mi?

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi işlemleri de aynı platform üzerinden yapılacak.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak