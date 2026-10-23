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        Haberler Bilgi Yaşam 2026-2027 İBB burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor, son tarih belli mi?

        2026-2027 İBB burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor, son tarih belli mi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuru takvimini duyurdu. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Peki, 2026 2027 İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor, son tarih belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        İBB burs başvuru tarihleri araştırılıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından destek almaya hak kazanan öğrenciler duyuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuruları 29 Eylül tarihinde başlamıştı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor, son tarih hangi gün ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB burs başvuru takvimi 2026 2027

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        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. 23 Ekim 2026’da sona erecek başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

        İBB BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuru takvimini açıkladı. 29 Eylül’de başlayan başvurular, 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

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        İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi işlemleri de aynı platform üzerinden yapılacak.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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