İL İL CUMA NAMAZI SAATİ 23 EKİM 2026: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için araştırılmaya başladı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar ezan saatlerini Diyanet namaz vakitleri listesinden öğreniyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilecek namaz cemaatle birlikte kılınacak. Peki, 23 Ekim bugün Cuma namazı saat kaçta okunacak?
Cuma namazı saati il il araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ezan ve namaz vakitleri listesi üzerinde öğle ezanı vakti sorgulanıyor. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati kaçta, ne zaman? İşte,23 Ekim 2026 Cuma namazı vakti
CUMA NAMAZI SAATLERİ 23 EKİM 2026
İSTANBUL:12:53
ANKARA:12:38
İZMİR:13:01
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.
Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır.