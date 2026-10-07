İSKİ 7 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi azaldı mı?

İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul’un önemli barajlarından Alibeyköy Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 35,15 olarak ölçüldü. Baraj gölü havzasında birçok alanın halen çorak durumda olduğu görülürken, bu değerin yine de geçtiğimiz yıllarda ölçülen değerlerden yüksek olduğu belirtildi. İşte, 7 Ekim 2026 güncel baraj doluluk oranı