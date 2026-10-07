İSKİ 7 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi azaldı mı?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. 7 Ekim Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin altında. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 2,55, Kazandere barajında ise bu oran yüzde 9,35 olarak ölçüldü. Peki 7 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte, İstanbul'da baraj doluluk oranı verileri
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul’un önemli barajlarından Alibeyköy Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 35,15 olarak ölçüldü. Baraj gölü havzasında birçok alanın halen çorak durumda olduğu görülürken, bu değerin yine de geçtiğimiz yıllarda ölçülen değerlerden yüksek olduğu belirtildi. İşte, 7 Ekim 2026 güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul’da 7 Ekim Çarşamba günü baraj doluluk oranı yüzde 38,81 seviyesinde ölçüldü.
İstanbul Barajlarındaki son doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti:
Ömerli Barajı yüzde 56,16
Darlık Barajı yüzde 60,77
Elmalı Barajı yüzde 83,98
Terkos Barajı yüzde 31,31
Alibeyköy Barajı yüzde 35,15
Büyükçekmece yüzde 26,04
Sazlıdere Barajı yüzde 20,31
Istrancalar Barajı yüzde 17,63
Kazandere Barajı yüzde 9,35
Papuçdere Barajı yüzde 2,55