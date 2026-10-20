Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2026: Tablo değişti! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2026: Tablo değişti! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Ekim ayında yağan son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi artış gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre en son barajların doluluk oranları en yüksek Darlık, en düşük Pabuçdere barajında ölçüldü. Peki 20 Ekim bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İSKİ baraj doluluk oranlarını her gün güncellediği veriler ile vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 20 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 EKİM 2026

        İSKİ 20 Ekim Salı günü baraj doluluk oranları 53,23 olarak ölçüldü.

        3

        ÖMERLİ: 77,63

        DARLIK: 89,15

        ELMALI: 75,23

        TERKOS: 36,98

        ALİBEY: 77,29

        BÜYÜKÇEKMECE: 30,35

        SAZLIDERE: 32,19

        ISTRANCALAR: 59,29

        KAZANDERE: 7,71

        PABUÇDERE: 3,87

        4

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artıran ve sonraki günlerde etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

        Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

        İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

        Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 20 Ekim 2026 (A Milli Takımda Sergen Yalçın Dönemi)

        A Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi. F.bahçe - Slavia Prag maçı bugün saat 19.45'te. FB'nin Avrupa kupalarındaki 309. randevusu. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #İSKİ
        #baraj doluluk oranı
        #istanbul baraj doluluk oranı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar