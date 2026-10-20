İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2026: Tablo değişti! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artıran ve sonraki günlerde etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.