İSKİ İstanbul 25 Ekim 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

EN DOLU BARAJ DARLIK, EN DÜŞÜK SEVİYE PAPUÇDERE’DE

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 88,56 ile Darlık Barajı’nda kaydedildi. Darlık’ı yüzde 77,31 ile Ömerli, yüzde 74,25 ile Alibey ve yüzde 74,17 ile Elmalı barajları izledi.

En düşük doluluk oranları ise yüzde 3,11 ile Pabuçdere ve yüzde 5,51 ile Kazandere barajlarında ölçüldü. Bu tablo, İstanbul’daki su rezervlerinin barajlara göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu.