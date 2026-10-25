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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul 25 Ekim 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İSKİ İstanbul 25 Ekim 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan İstanbul baraj doluluk oranı günden güne değişiklik gösteriyor. Şehirde yağan yağmur suları barajlardaki su seviyesini yükseltiyor. Yağmur suları, barajların su kaynaklarını yenileyerek yaşamın devamlılığını sağlıyor. Bu nedenle su tasarrufu yapmak büyük önem taşıyor. Peki 25 Ekim 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlardaki su oranı ne kadar arttı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Ekim 2026 tarihinde kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviye üzerinde. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 25 Ekim 2026 tarihli güncel rapora göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52.87 olarak kaydedildi.

        Darlık Barajı: Yüzde 88,56

        Ömerli Barajı: Yüzde 77,31

        Alibey Barajı: Yüzde 74,25

        Elmalı Barajı: Yüzde 74,17

        Istrancalar: Yüzde 50,48

        Terkos Barajı: Yüzde 36,98

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,53

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,68

        Kazandere Barajı: Yüzde 5,51

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,11

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        EN DOLU BARAJ DARLIK, EN DÜŞÜK SEVİYE PAPUÇDERE’DE

        İSKİ’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 88,56 ile Darlık Barajı’nda kaydedildi. Darlık’ı yüzde 77,31 ile Ömerli, yüzde 74,25 ile Alibey ve yüzde 74,17 ile Elmalı barajları izledi.

        En düşük doluluk oranları ise yüzde 3,11 ile Pabuçdere ve yüzde 5,51 ile Kazandere barajlarında ölçüldü. Bu tablo, İstanbul’daki su rezervlerinin barajlara göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

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        #İSKİ
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