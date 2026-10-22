İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı azaldı mı?

İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi geçtiğimiz günlerde yağan yağışlarla yükselişe geçmişti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından en son paylaşılan güncel baraj doluluk oranı yüzde 50 seviyesini aştı. Peki 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?