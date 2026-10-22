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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı azaldı mı?

        İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı azaldı mı?

        İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki su seviyesi son haftalardaki yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 22 Ekim 2026 Perşembe tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları merak ediliyor. Peki 22 Ekim 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi geçtiğimiz günlerde yağan yağışlarla yükselişe geçmişti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından en son paylaşılan güncel baraj doluluk oranı yüzde 50 seviyesini aştı. Peki 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSTANBUL BARAJLARI SU ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul barajlardaki doluluk oranı 53,11 seviyesinde ölçüldü.

        ÖMERLİ: 77,55

        DARLIK: 89,04

        ELMALI: 74,73

        TERKOS: 36,98

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        ALİBEY: 76,21

        BÜYÜKÇEKMECE: 30,52

        SAZLIDERE: 32,3

        ISTRANCALAR: 56,14

        KAZANDERE: 6,63

        PABUÇDERE: 3,43

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        #baraj doluluk oranı
        #istanbul baraj doluluk
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