İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrası 18 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.