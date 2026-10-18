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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrası 18 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrası 18 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İstanbul baraj doluluk oranı yağışlı geçen haftanın ardından araştırılıyor. İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Son günlerde rekor miktarda görülen sağanak yağmur etkisiyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan arttı. Yurtta etkili olan sağanak yağış ve karlı hava barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Pabuçdere ve Kazandere doluluk oranı açıklandı. Peki, İSKİ verilerine göre 18 Ekim 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranı belli oldu. Ekim ayında, İstanbul su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. En son yağan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranı yüzde 50 seviyesini geçti. İSKİ’nin paylaştığı veriler su yönetimi açısından kritik önem taşıyor. İşte 18 Ekim tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 18 EKİM 2026

        İSKİ son açıklanan verilere göre İstanbul barajları yüzde 52,43 seviyesine ulaştı.

        Ömerli barajı 75,73

        Darlık barajı 86,69

        Elmalı barajı 82,67

        Terkos barajı 36,98

        Alibey barajı 76,5

        Büyükçekmece barajı 30,35

        Sazlıdere barajı 31,51

        Istrancalar 65,6

        Kazandere 8,21

        Pabuçdere 3,71

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        İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ DOLULUK YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artıran ve sonraki günlerde etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

        Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 70,48, Terkos'ta yüzde 36,67, Sazlıdere'de yüzde 30,95, Alibey'de yüzde 75,03, Büyükçekmece'de yüzde 30,18, Ömerli'de yüzde 66,62, Darlık'ta yüzde 75,75, Elmalı'da yüzde 77,48, Pabuçdere'de yüzde 3,58 ve Kazandere'de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

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        Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

        İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

        Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

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        #İSKİ
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